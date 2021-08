Prachařova dcéra Mia že je škaredá po svojom tatkovi? Pozrite, ako dnes vyzerá Jakubovo dievčatko. Tie fotky nemajú chybu.

Agáta Hanychová to má v živote pestré, ale v jednej veci má celkom jasno. Keď sa jej pred časom pýtali, čo je jej najväčšou prehrou v živote a najväčšou výhrou, odpoveď mala hneď naporúdzi. To najlepšie, čo sa jej v živote "prihodilo", sú jej dve deti, syn Kryšpín, ktorého má s bývalým hráčom amerického futbalu Mirkom Dopitom, a dcéra Mia, ktorú má zase s bývalým manželom, hercom, muzikantom a moderátorom Jakubom Prachařom.

Aspoň že to jej vyšlo, lebo jej vzťahy s mužmi, to je celkom iná kapitola. Vzťah Jakuba a Agáty bol ako na hojdačke, Jakub Agátu podozrieval z nevery a sám jej to oplatil rovnakou mincou. Už keď Agáta po druhýkrát otehotnela, špekulovalo sa, že dieťa nie je Jakubovo. No keď sa Mia narodila, na prvý pohľad bolo jasné, kto je jej otec, Jakubovi akoby z oka vypadla. S odstupom času však Agáta tú podobu za víťazstvo nepovažuje.

Na svoju dcéru nedá dopustiť, hoci podľa Agáty je Mia hrozný čertík. "Mia je naozaj taká, excentrická, taká jednoducho hádavá, naozaj zlá a do toho však hrozne milá. Proste sa to v nej hrozne bije. A ja: Mia, tak poď, odveziem ťa do pekla. A ona: Áno, super, budú tam čerti, áno? Takže ona je taká a to má asi po mne. Také to: Vráti sa ti to na deťoch, bohužiaľ u mňa platí," skonštatovala Agáta.

Ale Mia má nielen Agátine gény. Čo teda zdedila jej dcéta po tatkovi Jakubovi Prachařovi? Slová Agáty mnohých šokovali. "Myslím, že ten talent. Ako určite ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže. Nie, bohužiaľ vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie..."

A Agáta bola ešte drsnejšia. Keď sa ju snažila moderátorka a herečka Eva Decastelo presvedčiť o tom, že Mia je rozkošná, Agáta to pre portál extra.cz ešte zaklincovala. "Rozkošná alebo zvláštna môžeš povedať. To sa vždy hovorí o škaredých dievčatách, že sú zvláštne. Vieš, ona nie je pekná, ona je zvláštna. Takže Mia je zvláštna, ale ja dúfam, že bude pekná, až bude staršia..." Hoci sa Agáta o svoej dcére nevyjadrila príliš lichotivo, ľúbi ju a na sociálnej sieti stále zverejňuje jrozkošné zábery, ktoré nemajú chybu. Pozrite si v GALÉRII nové fotky malej Mie, takto teraz vyzerá.