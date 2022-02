Jakub Prachař si lepšie vybrať nemohol, aha, akú fotku zverejnila jeho nová láska Sara.

Po rozchode s Jakubom Prachařom ide Agáta Hanychová zo vzťahu do vzťahu, partnerov mení každé tri mesiace, v podstate žiadny akoby neprešiel "skúšobnou dobou". Keď sa Agáty pýtali, čím to je, pripustila, že je zrejme náročná, ale najmä žiadny z jej nových objavov sa nevyrovná Jakubovi Prachařovi, ktorý nastavil latku naozaj vysoko. Kiež by také niečo dala pocítiť Jakubovi aj počas manželstva, možno sa to medzi nimi nemuselo skončiť rozvodom...

Zato Jakub je v tomto smere rozvážnejší. Zdá sa, že po rozchode s Agátou si svoju osudovú ženu vybral na druhý pokus. Počas nakrúcania českého seriálu Dvojka na zabití sa zblížil s hereckou kolegyňou, o 13 rokov mladšou Sarou Sandevou, a vyzerá to tak, že si vybral dobre. Jakub, ktorý si predtým nepotrpel na nejaké vyznania na sociálnej sieti, pri Sare sa prekonal, keď napísal k jej fotke takýto komentár: "Mám doma medzinárodnú hviezdu. Som na teba pyšný, láska." Sara, ktorá má macedónske korene, totiž zahviezdila v zahraničnej produkcii, kde stvárnila hlavnú úlohu.

Momentálne si Sara užíva dovolenku pri mori so svojimi blízkymi, rodičmi a priateľmi, Jakub zostal v Česku plniť si scvoje pracovné povinnosti. Sara sa, samozrejme, na sociálnej sieti nezabudla pochváliť aktuálnymi fotkami. Keď ich uvidíte, pochopíte, prečo si Jakub Prachař vybral po rozchode s Agátou práve ju.