Pravá tvár legendárnej Bohdalky: Známa speváčka to povedala na rovinu, jej slová režú do živého

Jiřina Bohdalová s obľubou zvykne tvrdiť, že je vždy úprimná. Známa speváčka teraz však prehovorila o tom, aká je naozaj.

Legendárna Bohdalka nikdy nemala problém otvorene každému povedať, čo si myslí. Vždy mala, ako sa vraví, podrezaný jazyk. Herečka si je toho vedomá, a konštatuje, že teraz jej to už okolie toleruje aj vzhľadom na jej vek, no boli časy, keď si týmto prístupom narobila problémy a mala radšej pomlčať. Tá jej úprimnosť totiž dotyčných veľakrát aj dosť zabolela.

Svoje o tom vedia najmä jej najbližší. Dcéra Jiřiny Bohdalovej otvorene priznala, že práve ku svojim najbližším býva legendárna herečka niekedy skutočne krutá. Je to vraj spôsobné tým, že k ľuďom, ktorých má najradšej, je aj najotvorenejšia, a niekedy to jednoducho dosť bolí. A nemusí to byť len rodina, Jiřininu priamosť na vlastnej koži okúsila aj známa speváčka.

Ženy si zväčša dosť potrpia na to, ako vyzerajú na verejnosti. Keď sa známa speváčka chystala vzadu za javiskom na svoje vystúpenie, zbadala, že ju pozoruje Jiřina. Tá hneď prišla k nej a pripomienkovala jej outfit. Rázne je prikázala dať von vypchávky z ramien, lebo to vraj speváčke skracuje krk, rovnako ako Jiřine. Hoci známu speváčku táto otvorenosť dosť zaskočila, napokon to ocenila, pretože iné kolegyne by sa možno neodvážili byť také úprimné. A ona potom mala aspoň istotu, že na tom javisku vyzerala dobre.