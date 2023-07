Z medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch píše náš reportér Erik Kollárik.

V Karlových Varoch strávil päť dní, no do úvodného gala organizátori netušili, kde sa skrýva. Hollywoodska hviezda Russell Crowe (59), známy filmami Gladiátor, L.A. - Prísne tajné či Robin Hood, si vychutnával české kúpeľné mesto najprv ako obyčajný návštevník. Kedže je nielen herec, ale aj hudobník, viac ako cena za mimoriadny umelecký prínos ho potešilo, že tam mohol mať finále svojho koncertného turné.

Ako v rozprávke

Austrálčan Crowe je hlavnou hviezdou 57. ročníka medzinárodného filmového festivalu, na ktorom sa predstaví 143 hraných a dokumentárnych filmov. V Karlových Varoch si prevzal cenu za mimoriadny umelecký prínos do svetovej kinematografie. No predstavil sa aj ako hudobník. Ako pred novinármi prezradil, manažéri ho odrádzajú od muziky, lebo sú "za to malé peniaze", ale bez nej nevie žiť.

Karlove Vary hollywoodskú megastar, zvyknutú na luxusné destinácie po celom svete, očarili. „Donedávna som netušil, že tu niečo takéto existuje. Festival zasadený do krajšieho prostredia som ešte nikdy nevidel. Som tu prvýkrát a som týmto miestom naozaj ohromený. Je nádherné, vyzerá to tu ako v rozprávke," povedal držiteľ Oscara za hlavnú úlohu vo filme Gladiátor.



Po Karlových Varoch sa Russell Crowe pohyboval vždy so slnečnými okuliarmi na očiach, absolvoval niekoľko prechádzok mestom. Sprevádzali ho zakaždým ochrankári, ale on na ich rady nedbal. Väčšinou si všetko manažoval sám. Keď sa s ním chcel niekto odfotiť alebo žiadal autogram, nemal problém, bol príjemný, žoviálny. Pristavil sa napríklad pri mamičke s malým dieťaťom na rukách, prihováral sa mu a pohladil ho.

Najvtipnejší moment nastal v sobotu v kinosále, kde uvádzal svoj dvadsať rokov starý film Master & Commander. Nechcel, aby ho počas príhovoru divákom prerušovala tlmočníčka. Dokopy mal jeho monológ dvanásť minút.