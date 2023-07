Tmavovláska je jednou z najznámejších influenceriek na Slovensku a po prvýkrát prehovorila o tom, prečo si môže dovoliť žiť na vysokej nohe.

Jedni ju milujú, iní nenávidia. Kritika Zuzane Strausz Plačkovej (32) neprekáža, klišé – aj zlá reklama je reklama – sa jej pozdáva. Tmavovláska to potvrdila hlavne v momente, kedy pred dvoma rokmi s putami na rukách kričala, aby jej vyjadrenia k zatknutiu všetci sledovali na instagrame. Vtedy ju a jej manžela odviezli do cely predbežného zadržania. NAKA ich obvinila z účasti v drogovom gangu. V tom momente si myslela, že ju točí skrytá kamera a situáciu nebrala vôbec vážne.

NAKA prišla do ich bratislavského bytu koncom septembra, pred dvoma rokmi. O tri dni na to, Zuzana a jej manžel René boli prepustení a neskôr prokurátor aj zrušil obvinenie.

Nepríjemná situácia mala aj inú stránku. V ten hektický deň na sociálnom profile Zuzany pribudlo hneď dvadsaťtisíc sledovateľov. „Nie som ani zďaleka dokonalá, ale žijem svoj sen, a kto s tým má problém, nech si ma nevšíma a vykašle sa na mňa,“ skonštatovala Zuzana, ktorej každodenný život sleduje už takmer deväťstotisíc ľudí. Netají, že vďaka nim si s manželom Reném a so synom Dionom žijú nad pomery. Jej firme Queen ZP, s.r.o. sa v roku 2020 tržby vyšplhali až cez milión eur. To ale nie je všetko. Každým rokom jej tržby stúpajú a minulý rok mala obrat niečo cez jeden milión šestotisíc eur. Netají sa tým, že za jeden post na instagrame si vypýta päť až desaťtisíc eur, plus DPH.



Napriek tomu, že na sociálnych sieťach o sebe zverejňuje množstvo informácií, rozhovorom a stretnutiam s novinármi sa vyhýba. Týždenníku PLUS 7 DNÍ sa ju však podarilo presvedčiť na osobné stretnutie, v ktorom nezaprela svoju prostorekosť a priznala sa aj k veciam, ktoré na sociálnych sieťach nikdy nezverejnila.



Kočovníci

Zuzana nepatrí k ľuďom, ktorí sa prezentujú luxusným životom a zároveň sa tvária, že v konečnom dôsledku nemajú až taký vysoký príjem. Práve naopak. „Nebudem sa tým tajiť, zarábam v desaťtisícoch, ale to neznamená, že si tie peniaze nevážim. Naopak. Vážim a veľmi, pretože ma to stojí veľmi veľa driny a úsilia. Ľudia vždy vidia len ten konečný výsledok, no nevedia, aké dni mávam. Niekedy prídem domov, René sa na mňa pozrie a ja sa v momente rozrevem. Okrem Štedrého dňa nie je jeden jediný deň, keď nepracujem. Mať pod palcom toľko druhov podnikania nie je maličkosť. Navyše som typ, ktorý veľa obeháva sám a všetko si musím aj skontrolovať. Ľudia sú dnes zlí a pre peniaze by spravili čokoľvek. Napríklad aj zradili dôveru a okradli ma pri najbližšej príležitosti. Teda česť výnimkám.“ Zuzana má len tridsaťdva rokov, no má vraj zarobené toľko, že už by nikdy nemusela robiť. Aspoň ona si to myslí.



Za posledné roky investovala aj do nehnuteľností. „Musela som. Financie mám aj v bankách, no keby tie skrachovali, skončím s holým zadkom. No a práve preto som sa rozhodla pravidelne investovať. Minulý rok som nakúpila nejaké byty a aj tento rok som už investovala do rôznych nehnuteľností. Konkretizovať však, kde, aké a za koľko, by som radšej takto verejne nechcela.“

Vysnívaný Dubaj

Napokon nám prezradila, že kúpila aj nehnuteľnosti v Dubaji. „Sú to dva veľké byty, väčšie ako priemerné domy na Slovensku, a do jedného z nich sa plánujeme čoskoro presťahovať,“ prekvapila. „U nás to mám rada, s Reném tu máme rodinu, priateľov, prácu, ale už pred rokmi som si povedala, že raz chcem žiť v Dubaji. Mám tam pokoj, ni­kto ma tam nepozná. Ráno idem na prechádzku s malým, dám si kávičku. Nikto ma tam nezaťažuje takými hlúposťami ako tu. Ak však dôjde k sťahovaniu, nebude to tak, že na Slovensko nebudeme chodiť. Budeme viac tam, ale budeme aj pendlovať,“ objasnila Zuzana svoje plány. Už by mohli mať pobalené kufre, ale stavba vraj mešká.

Kradne mu z peňaženky

Podľa jej slov má aj René slušný príjem či už zo sociálnych sietí, ale aj z koncertovania, keďže nahral viacero piesní, ktoré sa stali tanečnými hitmi. Zaujímalo nás teda, či nám prezradí, kto u nich drží kasu. „Peniaze má každý svoje, no priznám sa, že ja mám svoje a ešte aj Reného (smiech). Inak som taká, že pri sebe nikdy nemám hotovosť, všetko mám na účtoch. Nosím pri sebe maximálne päť až desať eur a k nim som prišla iba tak, že som ich ukradla Renému z peňaženky. Aj tržby z prevádzok sa buď hneď minú na nový tovar, alebo mi to hneď vkladajú na účet. Takže okradnúť ma sa vôbec, aleže vôbec neoplatí.“ Tmavovláska tvrdí, že aj keď má rada luxus, už nerozhadzuje ako kedysi. „Mala som obdobie, keď mi šibalo a míňala som na šialene nepodstatné veci. No keď som mala tieto štádiá, tak sa mi vždy prihodilo niečo, čo ma prefackalo a upokojila som sa. U mňa veľakrát platilo, že raz si hore a raz dole. Podľa mňa by mal každý v živote dostať nejakú príučku, aby si veci viac vážil.“

Keďže Zuzana sa cielene prezentuje ako finančne zabezpečená osoba, veľakrát sa na ňu snažili prilepiť ľudia, ktorí ju chceli využiť. Preto si dnes dáva pozor na to, komu s radosťou pomôže a kým sa nenechá zneužívať. „Do života každého z nás sa občas pripletú chvíľkoví ľudia, ktorí nám nič nedajú, iba nám ublížia a zneužijú nás. Dnes mám blízky okruh svojich ľudí, ktorí pre mňa veľa znamenajú. Ak s nimi chcem stráviť čas alebo mať pekný zážitok, tak mi srdce nedovolí nechať ich to zaplatiť. Hlavne vtedy, keď si predstavím, že oni zarobia osemsto eur a ja zarábam v desaťtisícoch.“