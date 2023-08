Za rozpadom skupiny Jakuba Prachařa a Vojtu Dyka vraj môžu drogy. Priznal to jej zakladateľ František Soukup.

Môžu za rozpad populárnej kapely Nightwork drogy? V programe 7 pádov Honzy Dědka to priznal jej zakladateľ František Soukup. Ten je mimochodom synom Ondrěje Soukupa a Gábiny Osvaldovej. V spomínanej skupine účinkovali hviezdne mená ako Jakub Prachař, či Vojta Dyk.

Posledného menovaného na konkurze do kapely nechceli, vraj v tom čase nebol známy. Zasiahol Ondřej Soukup, ktorý povedal synovi Františkovi aby si ho nechali, že to je výborný spevák. František napríklad Jakuba Prachařa nemal veľmi v láske, ale poznal ho už od školy a tak ho tiež do skupiny zavolal.

Nightwork vznikla v roku 2005, no časom sa rozpadla. Mnohí tvrdili, že za rozpadom obľúbenej skupiny stojí Tatiana Dyková, ktorú si vzal Vojta za manželku a potom už na hudbu nemal čas. Člen a zakladateľ kapely Fratišek Soukup uviedol iný a pomerne zarážajúci dôvod.



Išlo o posledný koncert Nightworku v O2 aréne, kedy František počítal rozpočet. "Pýtal som sa producenta, čo znamená položka ostatné? Bola tam cena za desiatky tisíc. A on povedal, že to sú drogy. Tak som sa pýtal, kto ich mal? A on mi odvetil, že všetci okrem teba. A takto skončil Nightwork, to bolo posledné vyúčtovanie,“ dodal na záver Soukupov syn. Kapelu preslávili hity Globální oteplování, či Tepláky.