Z bývalej tenistky Lucie Šafářovej je dnes mama dcéry Leontýny a zároveň macocha partnerovým synom Matyášovi a Adamovi. Ako im to spolu klape?

Kým manželstvo speváčky Lucie Vondráčkovej a hokejistu Tomáša Plekanca pôsobilo priam ukážkovo, krach ich vzťahu prišiel ako blesk z jasného neba, a následná rozvodová bitka bola poriadna mela. Hoci sa dvojica pôvodne chcela rozísť v tichosti, nepodarilo sa a na verejnosti prepierali špinavú bielizeň niekoľko mesiacov. Ako to už býva, všetko sa napokon utriaslo a dvojica sa za pomoci ich právnikov dohodla na podmienkach rozvodu, majetkovom vyrovnaní a najmä vyriešila starostlivosť o spoločné deti, synov Matyáša a Adama.

Tomáš Plekanec požadoval striedavú starostlivosť o synov, tú napokon dosiahol, a tak Lucii Vondráčkovej prenechal ich spoločný byť na Kavčích Horách v Prahe. Sám si však založil novú rodinu s dnes už bývalou tenistkou Luciou Šafářovou a už vyše roka sa tešia zo spoločnej dcéry Leontýny. A práve narodenie Plekancovej dcéry vyslalo jasný signál, že rozvedení manželia si svoje vzťahy dali do poriadku. Lucie Vondráčková totiž v mene svojich synov aj v mene svojom na sociálnej sieti novej sestre zaželala veľa zdravia.

Keďže Plekanec a Vondráčková majú deti v striedavej starostlivosti, z Lucie Šafářovej sa tak vždy na dva týždne v mesiaci stáva zrazu trojnásobná mama. Šafářová v podcaste tenistky Barbory Strýcovej »U Baru« priznala, že „z nula na tri je veľký skok, ale je to skvelé,“ a pokračovala: "S chlapcami máme plný dom. Je toho viac, ale len v dobrom." A aké vzťahy majú medzi sebou nevlastní súrodenci? "Mám strašnú radosť, že spoločne majú pekný vzťah. Malá ich miluje, je pekné vidieť ich. Fungujeme ako rodina. To je pre mňa najviac," teší sa bývalá tenistka. "Sme šťastní, máme šťastnú rodinu. Strašne by som si priala, aby sa to nikdy neskončilo." A šťastný je aj Tomáš Plekanec. Ten nedávno zverejnil na sociálnej sieti výstižný komentár k spoločnej rodinnej fotke: "Nie je také dôležité, čo v živote máme, ale koho v ňom máme."

V novej rodine im to teda aj s Plekancovými synmi pekne klape. Horšie je to s prípadnou svadbou Plekanca a Šafářovej. Tenistka sa žartom posťažovala, že jej partner sa do novej svadby nehrnie, keďže ho rozvod s Vondráčkovou vyšiel príliš draho. To radšej nemala robiť, lebo početné speváčkine fanúšičky sa do nje hneď pustili, a viaceré jej odporúčali ono známe: Mlčať zlato!