Za dobrotu na žobrotu? Aha, čo sa prevalilo o žene, ktorá Bílej kedysi prebrala partnera a otca jej syna Filipa. Lucii zostali len oči pre plač...

Speváčka Lucie Bílá má svojho jediného syna Filipa s podnikateľom Petrom Kratochvílom. Ten ich však pred rokmi opustil kvôli Miss Československo 1992 Pavlíne Babůrkovej. Petr Kratochvíl totiž túžil po veľkej rodine, a tú by s ambicióznou speváčkou Luciou Bílou asi nikdy nemal. S Pavlínou vyženil aj jej dnes už dospelého syna Jana a k nemu do rodiny postupne pribudli ďalší štyria potomkovia.

Staršia sestra Pavlíny Babůrkovej, budúcej sokyne Lucie Bílej prehoroila o tom, čo sa vtedy stalo. Keď sa z 19-ročnej Pavlíny Babůrkovej 25. apríla 1992 stala Miss ČSFR, otvorili sa jej dvere dokorán aj do českého šoubiznisu. Spriatelila sa aj so speváčkou Luciou Bílou. Tá ju pozvala na spoločenskú akciu a na nej sa Pavlína bezhlavo zamilovala do Luciinho partnera, producenta Petra Kratochvíla (70), s ktorým Lucia už vtedy mala syna Filipa (27). Kratochvíl sa nechal zviesť, priviedol Pavlínu do iného stavu a Lucie sa s ním okamžite rozišla a odsťahovala sa aj z ich spoločného domu v Jevanoch, kde dovtedy žili.

Luciin partner Petr Kratochvíl si Pavlínu nasťahoval do vily do Jevan, a vzal si ju. Vyženil tak jej syna z prvého manželstva a Pavlína mu porodila ďalšie štyri deti. Z Pavlíny sa stala žena v domácnosti a modeling už jej nič nehovoril. Neskôr sa Pavlína Babůrková dala na politiku, stala sa z nej politička za ODS. Štyrikrát bola zvolená do zastupiteľstva Jevan v Prahe-východ, kde s rodinou žije.

Čas všetko postupne zahojí. Z Lucie a Pavlíny sa síce kamarátky znoiva nestali, ale dokážu už normálne fungovať a Lucie dokonca zamestnala u seba v divadle aj jedného z Pavlíniných synov...