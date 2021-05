Herečky Jiřina Bohdalová aj Iva Janžurová sú rovnako obľúbené, napriek tomu ony dve si nie sú vôbec blízke. Prečo je to tak?

Obe herecké legendy tento rok krátko po sebe oslavujú významné životné jubileá, ale rozhodne nie spoločne, a to nielen pre pandémiu korony. Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že majú toho veľa spoločného, nikdy si neboli blízke, ba dokonca sa ani nemusia...

Tak Jiřina Bohdalová ako aj o desať rokov mladšia Iva Janžurová na začiatku svojej profesionálnej kariéry uvažovali o tom, že sa stanú učiteľkami. Staršia Jiřina dokonca aj nastúpila v Ostrave do zamestnania ako učiteľka prvého stupňa. Okrem učenia deťom čítala aj príbehy, a tam sa utvrdila v tom, že v herectve by sa jej mohlo dariť a bolo by to pre ňu to "pravé orechové".

Aj Iva Janžurová uvažovala o učiteľskom povolaní, mala k nemu najbližšie, pretože pochádzala priamo z učiteľskej rodiny. Na recitačnej súťaži sa však po prvý raz dozvedela, že vôbec existuje nejaká herecká škola, a bolo rozhodnuté. Jej kroky neskôr viedli na DAMU.

Z obidvoch dám sa stali úspešné a českým národom milované herečky, ktoré sa síce objavili aj vo vážnejších úlohách, ale národ ich obe vníma skôr ako komediálne herečky. Napriek tomu, že za celý svoj bohatý život stvárnili množstvo úloh, či už v divadle, filme i v televízii, nikdy sa nestretli spolu pri žiadnej práci. A ani v súkromí sa nestýkali napriek tomu, že dokonca aj bývali neďaleko seba.