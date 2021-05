Na povrch vyplávalo desivé tajomstvo o smrti Ivety Bartošovej. Toto ju dohnalo pod kolesá vlaku!

Smrť Ivety Bartošovej jej blízkym dodnes nedá spávať. Hoci posledné roky to s Ivetou išlo z kopca, aj tak dlho nechápali, prečo sa napokon odhodlala k takému zúfalému činu. Jej život bol ako na hojdačke, Iveta bojovala so svojimi démonmi, potom sa vždy našiel niekto, kto sa jej snažil pomôcť odraziť sa od dna, ale napokon to dopadlo ta, ako to dopadlo.

Posledným Ivetiným "záchrancom" mal byť jej druhý manžel Josef Rychtář. Ako sa neskôr ukázalo, pre Ivetu nebol jej spriaznenou dušou, ona sa ho skôr bála. Josef mal pod zámienkou, že Ivetu chráni, kompletne ovládať jej život. Odpočúval jej telefón, kontroloval, s kým sa stýka, s kým si píše sms správy. A keď Iveta prežívala úzkostné stavy, ponúkol jej na povzbudenie alkohol...

Jej blízki v podstate len so založenými rukami sledovali, ako je Iveta čím ďalej tým viac ovládaná a zúbožená. Napriek tomu, že Iveta mala z Rychtářa strach a mnohí špekulovali, že za jej smrť môže z veľkej časti on, teraz vyplávalo na povrch desivé tajomstvo. Ivetin blízky spolupracovník odhalil, prečo vyzerala Iveta pred smrťou tak zúbožene a prečo sa rozhodla pre takýto zúfalý radikálny krok. Toto sa nebude ľahko čítať.