Prečo sa Muradov vykašľal na Bagárovú? Blízky človek odhalil pravdu: To sa nebude ľahko čítať!

Pozrite, čo sa prevalilo o Makhmudovi Muradovovi! Monika Bagárová toto rozhodne nečakala.

Bližšia košeľa ako kabát. Toto tvrdenie určite platí o dnes už bývalom partnerovi speváčky Moniky Bagárovej, MMA zápasníkovi Makhmudovi Muradovovi. Ten, hoci si s Monikou v Česku založil rodinu, zariadili si spolu dom a pred poldruha rokom sa im narodila dcéra Rumia, napokon dal prednosť svojej rodnej krajine, Uzbekistanu, a ktohovie, komu ešte...

Keď sa bývalá SuperStaristka Monika Bagárová po skrachovaných vzťahoch s americkým podnikateľom a neskôr so slovenským hudobníkom dala dokopy so zápasníkom Makhmudom Muradovom, pochvaľovala si najmä to, aký je pozorný a rodinne založený. Ona tiež túžila po rodine, a tak sa zdalo, že našli spoločnú reč. Dôkazom toho malo byť nielen spoločné bývanie, ale aj narodenie dcéry. Makhmud vtedy tvrdil, že si vždy prial stať sa otcom a toto želanie sa mu s Monikou splnilo. Lenže...

Makhmud ako profesionálny športovec bol už aj tak dosť vyťažený, aby stíhal okrem športovej kariéry plnohodnotný rodinný život. Navyše, neskôr prišli, aspoň podľa jeho slov, rodinné problémy v ďalekom Uzbekistane, kam sa čoraz častejšie a čoraz na dlhšie vracal. Raz to mali byť zdravotné problémy otca, inokedy problémy s podnikaním... A Monika tak zostávala na dcéru a všetky povinnosti či radosti sama.

Samozrejme, Monikinmu okoliu sa celá situácia nepozdávala, no speváčka partnera a ich mladú rodinu vždy obhajovala. Až do tohtoročných Vianoc, keď konečne priznala, že je koniec. O dôvodoch sa príliš zmieňovať nechcela, len priznala, že ich bolo viac. Človek blízky dnes už bývalému páru však prezradil, prečo sa Muradov na Bagárovú vykašľal.

Monika má okolo seba našťastie dosť priateľov, ktorí ju psychicky podržali v tejto neľahkej životnej situácii. Navyše sa môže spoľahnúť na pomoc svojej súdržnej rodiny, ale rozhodne jej nie je čo závidieť. O vzťah bojovala do poslednej chvíle, ale nestačilo to. Pozrite, čo sa prevalilo o Makhmudovi! Toto rozhodne nečakala.