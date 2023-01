Kamarát Lucie Vondráčkovej Matěj Hádek je tajomný muž. Aha, čím všetkých prekvapil.

Český herec Matěj Hádek (47) si svoje súkromie stráži, no pred pár rokmi sa zviditeľnil oveľa viac, než mu bolo milé. V čase, keď sa prevalil krach vzťahu Tomáša Plekanca (40) s Luciou Vondráčkovou (42), sa totiž objavili špekulácie, že za tým môže byť práve herec Matěj Hádek. Podľa týchto informácií Lucie až tak veľmi nesmútila pre rozchod, lebo ju mal kto utešovať. A mal by to Matěj, s ktorým sa pozná a dobre si rozumie...

Tomáš Plekanec mal dokonca vlastniť kamerové záznamy z okolia ich bývalého pražského bytu na Kavčích horách, kam mal herec po nociach tajne chodiť za Luciou Vondráčkovou a mala to byť vraj posledná kvapka, ktorá Tomáša posunula k rozvodu... Lucie Vondráčková mala však na celú "kauzu" prozaické vysvetlenie. Herec Matěj Hádek jednoducho účinkoval v klipe k piesni Paralelní růže z jej albumu Růže... Zato herec Matěj Hádek sa k celej "kauze" radšej vôbec nevyjadroval, nechcel zbytočne prilievať olej do ohňa.

Keď sa po tomto zúčastnil na premiére nového českého filmu, novinári sa ho chceli spýtať, ako to teda s Luciou majú. A on urobil niečo celkom nepochopiteľné... Jednoducho sa pred novinármi najprv schoval a potom ušiel... Na druhý deň si to rozmyslel a poskytol krátke vyjadrenie k celej kauze: "S Luciou sa poznáme 25 rokov. Vždy sme boli a budeme priatelia. Nič iné medzi nami nikdy nebolo. Klamstvá a ohovárania v tlači nie sú hodné ani odpovede ani komentovania. Preto je toto moje jediné a konečné vyhlásenie," povedal pre portál Super.cz. Prečo ale potom chodil za Luciou tajne po nociach cez okno do záhrady, bola ozaj záhada...

A Matěj Hádek zostal tajomným mužom dodnes. Až nedávno sa totiž pre Český rozhlas Dvojka pochváli, že už má svoju rodinu a syna. Tvrdí, že ho až prekvapuje, ako ľahko prehodil životnú výhybku a užíva si namiesto krčiem a slobody vlastnú rodinu. Nad synom sa vraj dnes a denne dojíma. "Strašne sa teším, až to bude parťák, pretože ja som ročník 1975 a naši rodičia nepatrili práve k bohatým Čechom, ako skoro všetci vtedy. Takže ja som nikdy nemal auto na vysielačku, autodráhu, nieto aby niečo lietalo. Preto sa strašne teším, až si to všetko kúpim - pre chlapca," prezradil šťastný herec.