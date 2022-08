Predsa je to pravda! Dcéra Petra Muka Noemi odhalila to, čo sa doteraz len šepkalo: FOTO vnútri

Z dcéry Petra Muka Noemi je už veľká slečna. Budete len oči otvárať, čo prezradila! Jej tatko by bol na ňu pyšný.

Tento rok sa konal už desiaty ročník podujatia venovaného pamiatke speváka Petra (†45), festival Kouřimská skála Aneb Vzpomínka na Petra Muka, ako uvádzajú jeho organizátori. Na podujatí samozrejme nemohla chýbať najmladšia dcéra Petra Muka Noemi (16). Z tej prítomní nemohli spustiť oči, všetkých totiž veľmi prekvapila...

Po otcovi Noemi zdedila nielen podobu, ale aj umelecké sklony. Noemi sa totiž venuje tancu a že jej to ide ozaj dobre. Keď sa pred časom na sociálnej sieti objavilo video s jej výkonom zo súťaže tanečného štúdia Elladance, zahrnuli ju sledovatelia pochvalnými komentármi. "Ľahučké ako pierko, slobodné ako vánok, nežné a krehké ako ten najnádhernejší kvet," napísal istý Marek, a nebol jediný, kto bol z jej tanečného výkonu nadšený.

Okrem tanca sa Noemi venuje aj hre na klavíri, ale so spevom to bolo horšie. Každý akosi očakával, že dcéra Petra Muka musí predsa spievať, a to ju od spevu práve veľmi odrádzalo. "Spievať sa zatiaľ hanbí, ale je to v nej. Denne spolu počúvame Petrove pesničky," prezradila pred časom jej hrdá mama. Zlom prišiel približne pred rokom, keď Noemi predsa len prekonala ostych a začala sa spevu venovať. Chodí na hodiny spevu k svojmu obľúbenému učiteľovi. Noemi učarovali divadelné dosky, tanec chce skĺbiť so spevom a herectvom. Prihlásila sa na štúdium na štátne konzervatórium v Bratislave, kde sa chce venovať práve muzikálovému herectvu. Na jej veľkú radosť bola prijatá, takže teraz je už isté, že pôjde v otcových šľapajach. Petr by bol iste na svoju najmladšiu dcér veľmi hrdý.