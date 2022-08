Predsa je to pravda! Prvé slová Agáty o tehotenstve so Soukupom: Odhalila aj... FOTO ako dôkaz

Na túto správu všetci čakali. Agáta a Soukup konečne odhalili spoločné tajomstvo.

Hoci Agátu Hanychovú (37) a Jaromíra Soukupa (53) spočiatku podozrievali z toho, že ich vzťah je len "biznis", napokon ich fanúšikovia uverili, že je to láska čistá. Napokon, veď párik sa od času, kedy sa ich vzťah prevalil, od seba doslova nepohol. Nielen Agáta, ale aj celá jej rodina boli v luxusnej Soukupovej vile v španielskej Marbelle pečení-varení...

A Soukup to potom celé zaklincovať tým, že Agátu pozval na výlet do New Yorku, kde konečne mohli byť len sami dvaja a vychutnávať si vzájomnú prítomnosť a blízkosť. Agáta všetko ešte okorenila zamilovanými storyčkami s podmanivou hudbou, a tak nečudo, že sa jej fanúšičky otvorene spýtali, či s Jaromírom plánujú aj spoločného potomka. Agáta má síce ešte pomerne malé deti, zato tie Jaormírove sú už dospelé, tak aspoň by mali spestrenie. Agáta síce tehotenstvo poprela, ale na druhej strane prezradila, že so Soukopm predsa len pracujú na spoločnom decku...