Felix Slováček slovami o svojej manželke Dagmar Patrasovej všetkých vystrašil. Čo sa stalo?

Je to ešte horšie, než si všetci mysleli. Keď nedávno prehovoril Slováčkov kamarát o tom, že Felix z domu doslova uteká, pretože sa nechce pozerať na to, ako sa Dáda upíja, mysleli si, že predsa len zrejme trochu preháňa. Felixov kamarát muzikant vtedy tvrdil, že Slováček je rád, že ho pozývajú a že on môže byť s kamarátmi v spoločnosti a baviť sa. Tieto slová vyzneli skôr ako obhajoba Slováčka, ktorý naozaj vymetá jeden večierok za druhým. Lenže teraz prehovoril sám Felix Slováček a...



Felix Slováček svojimi slovami všetkých vystrašil. Spolu s Dádou totiž mali účinkovať v zábavnom programe pre deti, ktorý usporiadala istá nezisková organizácia, vyhľadávajúca talentované deti z detských domovov. Dáda však neprišla a Felixa na poslednú chvľu zachránila jeho dcéra Anička Slováčková, ktorá dorazila naozaj len tesne pred začiatkom programu.

„Nehnevajte sa, ale nechcem sa k tomu vyjadrovať. Zaskočila som za mamu, aby som pomohla otcovi a jeho produkcii. Viac k tomu nechcem nič hovoriť,“ povedala smutne Anička. „Našťastie som mohla prísť, tak som dorazila,“ prezradila Anička, na ktorej bolo vidieť, že niečo nie je v poriadku.



Zato Felix bol zdieľnejší, ale aj zúfalejší. „Bohužiaľ je manželka indisponovaná už každý deň. Nachladená vša nie je,“ odpovedal na otázku Felix, či nedorazila kvôli alkoholu. „Čo vám na to mám povedať, asi každý vie, prečo neprišla. Som z toho veľmi zúfalý, vôbec neviem, čo mám robiť, aby som jej zachránil život,“ dodal muzikant.

„Je to koniec jej kariéry! Jediná možnosť, čo tu je, je zbaviť ju svojprávnosti, inak umrie! To nepochopí nikto, kto nemá doma takto chorého človeka. Keď sa to stane, tak všetci budú chodiť a nadávať mi, prečo som niečo neurobil. Je to ťažké,“ odpovedal na otázku Blesku, čo sa deje s Dádou Patrasovou. Z jeho odpovede je jasné, že situácia okolo bývalej kráľovnej detských sŕdc je dramatická.



V podobnej situácii, ako je teraz Felix Slováček s Dádou, bol svojho času aj Felixov dobrý kamarát, herec Jiří Krampol, ktorého manželka Hana tiež roky mala problém s alkoholom. Tomu sa napokon manželku podarilo zbaviť svojprávnosti a umiestniť ju do liečebne v Bohniciach, ale zachrániť sa ju už nepodarilo. Zomrela na celkové zlyhanie organizmu.