Predsa len je to pravda! Ivana Gottová odhalila o dcére Charlotte to, čo sa doteraz len šepkalo

Karel Gott by bol na svoju Charlotte nesmierne pyšný. Aha, čo odhalila Ivana Gottová o svojej staršej dcére!

Karel Gott tu už vyše dvoch rokov nie je, ale fanúšikovia sa oňho stále zaujímajú. Vdova po Karlovi Gottovi sa snaží udržiavať jeho pamiatku a podieľa sa na akciách spojených s menom Karla Gotta. Takto sa po jeho smrti postarala o vydanie knihy Má cesta za štěstím či odpremiérovala dokumentárny film Karel, ktorá maestro nakrúcal počas posledného roka svojho života.

Iba jednu vec sa jej doteraz nepodarilo uskutočniť, a to spomienkové koncerty na svojho zosnulého manžela. Dôvodom boli, samozrejme, obmedzenia súvisiace s pandémiou korony. Zdá sa však, že sa blýska na lepšie časy. Ivana totiž Gottovým fanúšikom mohla konečne oznámiť termín podujatia aj hviezdnych účinkujúcich, medzi ktorými bude aj Gottova dcéra Charlotte. Do tej jej otec vkladal veľké nádeje a skutočne z nej rastie budúca hviezda, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

"Krásny deň. Posledné týždne intenzívne pripravujeme koncerty Pocta Karlovi Gottovi a myslím, že by som niektorých z vás mohla potešiť touto správou: na obidva vypredané koncerty sa podarilo pridať do predaja ešte niekoľko stoviek vstupeniek. Tešíme sa na Vás 19. a 20. júna v O2 aréne nielen my, ale aj päťdesiatka účinkujúcich," napísala Ivana Gottová.