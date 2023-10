Prekvapenie trochu neodhadol. Speváčka sedela v hľadisku úplne vystrašená.

Speváčka Martina Šindlerová (35) má za sebou nezabudnuteľný zážitok. Priateľ ju pozval na bratislavský Oktagon, kde zažila neuveriteľnú atmosféru. „Prirovnať by som to mohla iba k SuperStar pred devätnástimi rokmi. Bolo to extrémne, zimomriavkové, celý štadión bol vypredaný, ľudia šaleli a povzbudzovali šesť hodín až do zachrípnutia. A ja priznávam, väčšinu času počas zápasov som mala zavreté oči a v duchu som sa modlila za tých bojovníkov, nech ich to nebolí a nech si neublížia,“ a vraj ju pri každom údere a kopanci myklo. „Porazený po zápase ďakoval súperovi, že s ním mohol zápasiť a že ho tam ‚zmastil‘, takže podľa toho som trpela iba ja.“