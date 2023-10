Takto ste ich ešte nevideli.

Azda jediná vec, ktorá ich rozlišuje, je vek. Silvia Šarköziová (49) a jej dcéra Vanessa Šarköziová (22) dobre vyzerajú, sú hudobníčky a teraz svorne priznávajú, že nabrali na váhe. Silvia o svojich plnších krivkách prehovorila už vo februári, keď sme ju stretli na Cigánskom bále a ona nemala na sebe šaty od svojej dvornej návrhárky Jany Pištejovej. „Povedala som si, že si od nej nebudem nič vyberať, lebo som pribrala, a ona predsa len šije šaty na modelky. Vytiahla som staršie šaty, ktoré som už mala. A teším sa, že sa znova dám do formy, " povedala nám vtedy Silvia so smiechom.

Ubehlo pol roka a hudobníčka zverejnila záber zo známeho fast foodu, kde sa napcháva hranolkami, hamburgerom a zmrzlinou. Takto sme Cigánsku diablicu ešte nikdy nevideli! No pri pohľade na Silviu - aj keď sa sťažuje na váhu, musí zrejme každý konštatovať, že takéto nočné vyjedanie si môže dovoliť. Čoskoro oslávi päťdesiatku a vyzerá lepšie ako mnohé mladšie ženy.

Dcéra Vanessa Šarköziová sa, naopak, koncom septembra odhodlala, že zatočí s nadbytočnými kilami, ktoré za ostatnú dobu nabrala. Nezmestí sa do viacerých šiat, ktoré jej visia doma v skrini, a tak sa rozhodla to zmeniť. „30-dňová výzva k štíhlejšiemu JA! Ako iste viete, okrem hudby a módy milujem najviac chvíle strávené s mojou rodinou a blízkymi, pri dobrej večeri, s vynikajúcim jedlom a vínom. No s touto mojou gastronomickou vášňou prirodzene prišlo aj niekoľko nadbytočných kilogramov,“ napísala a pridala usmievajúci emotikon. „Ak mám byť presná v číslach - medzi týmito dvomi fotkami je 12 kíl rozdiel,“ napísala k dvom fotkám, na ktorých je v plavkách.

Sama priznala, že znížiť váhu sa pokúšala už aj pred rokmi. „V minulosti som úspešne schudla s výživovým plánom a teraz som sa rozhodla, že sa vrátim k svojej pôvodnej váhe. Aby som bola naozaj konzistentná a motivovaná, prijala som výzvu - 30 dní poctivej práce. Budem zdieľať všetky svoje jedlá a fyzické aktivity a každých desať dní vám ukážem výsledky z kontroly. Áno, budete ma sledovať na mojej ceste k lepšiemu ja a budete mojou políciou," dodala na záver Vanessa.