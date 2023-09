Problémy českého šéfkuchára. Pil prvú ligu - pol litra slivovice na ex. Žena mu dala ultimátum

Závislosť na alkohole ho takmer stála kariéru.

Práca v kuchyni je jednou z najnáročnejších. Keď navyše patríte ku špičke, je na vás vyvíjaný obrovský tlak, aby ste dokázali udržať vysokú latku. Preto má mnoho aj svetových šéfkuchárov problémy s drogami a alkoholom, ktorými riešia nadmerný stres v kuchyni.

O svojej závislosti úprimne prehovoril aj známy český šéfkuchár Radek Kašpárek, ktorý má za sebou skvelú kariéru. Podarilo sa mu získať michelinskú hviezdu, stal sa jedným z porotcov kuchárskej súťaže Masterchef a spolu s dvoma kolegami natáčal niekoľko sezón obľúbený hraný gastronomický dokument Souboj na talíři.

Narastajúci úspech sa však podpísal pod jeho zdravím. Kašpárek v rozhovore pre DVTV prehovoril o galejách, ktoré zažil s alkoholom. Veľmi dlho pil prvú ligu a závislosti sa mu podarilo zbaviť až pred troma rokmi, keď dostal tvrdé ultimátum. S nadmerným opíjaním sa mal pritom problém už od mladosti, keďže alkoholu začal holdovať v osemnástich.

„Vedelo sa tam o mne, že Kašpárek je jediný, ktorý dokáže vypiť pol litra slivovice na ex,“ priznal o svojich zážitkoch z vojny, kde to bolo poriadne divoké. Časom sa začali podpisovať tieto problémy aj na jeho zdraví. Najviac trpela Radkova psychika, kvôli čomu nedokázal ovládať hnev. Jeho kolegovia preto kvôli nemu niekedy v kuchyni zažívali hotové peklo.

„Začali sa u mňa prejavovať psychické problémy a hlavne nekontrolovateľné výbuchy,“ povedal Radek, pre ktorého sa už alkohol stal každodennou nutnosťou. Bez pohárika nedokázal pracovať a bol pre neho hnacím motorom. No keď si vypil, tak bol kvôli tomu veľmi agresívny. Na svojich zamestnancov nepríčetne kričal a po kuchyni hádzal okrem hrncov a panvíc všetko, čo mu prišlo pod ruku.

Síce si uvedomoval, že musí so svojím démonom bojovať, no zároveň sa ho nedokázal vzdať. Bál sa totiž, že potom by úplne stratil kreativitu, ktorá je pre jeho prácu tak potrebná. Potom však prišla posledná šanca od manželky, po ktorej sa definitívne spamätal.

„Dala mi na výber – buď ona, alebo pitie. Nebyť toho, neviem, ako by sa teraz na mňa pozerali moje deti. Vybral som si správnu cestu. A moja dcéra, teraz už 14-ročná, mi vtedy povedala, že som jej dal ten najkrajší darček na Vianoce. Ešte teraz, keď o tom hovorím, mám z toho husiu kožu,“ priznal dojatý Radek Kašpárek, ktorý s pitím skoncoval 21. decembra 2020.

Zbavovanie sa závislosti nebolo podľa neho až také problematické a nemal abstinenčné záchvaty. Šesť mesiacov užíval antabus, liek, ktorý pomáha pri nadmernom pití alkoholu. Dnes ho už nemusí brať a chuť na pitie odvtedy našťastie nemá. Paradoxne mu to zdravie spočítalo až dodatočne, keďže srdce mu zlyhalo minulý rok v lete. Vtedy si úplne vstúpil do svedomia a okrem cvičenia prešiel na celkovú zmenu životného štýlu.