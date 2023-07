Prostoreký Sáva Popovič: Skúsil vzťah friends with benefits a skončilo to domácou drezúrou

Umelec o svojom súkromí veľa nehovorí, no nám prezradil aj to, čo možno nemal v úmysle.

Herec, spevák a komik Sáva Popovič (55) sa len zriedkavo objavuje v spoločnosti. No keď sa už na nejakej akcii zúčastní, určite ho neprehliadnete. Nielen pre jeho výšku, ale aj celkový imidž. Keď sme ho naposledy stretli my, ihneď sme ho postavili pred našu kameru a vyspovedali ho.

Najviac nás zaujímalo jeho súkromie. Potvrdil nám, že konečne má priateľku, s ktorou sa zoznámil počas obdobia, keď na Slovensko udrel koronavírus v plnej sile. „Dali sme sa dokopy v zmysle friends with benefits (partneri s výhodami). Niekedy nie je najdôležitejšie sa slepo zaľúbiť. Podstatný je prístup jedného k druhému. Celý náš vzťah je vo vývine a uvidíme, ako sa to celé skončí. Máme spoločné plány a ostáva nám modliť sa, aby všetky dobre dopadli“ skonštatoval a prezradil aj to, že prečo majú doma až šesť chrtov a či si vie predstaviť, že by si s partnerkou založil rodinu a získal titul otca.