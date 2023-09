Hana Lasicová miluje cudzinca, s ktorým sa už stretávajú aj jej dve dcéry.

Spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová (42), ktorá je dcéra Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej, vyštudovala ekonómiu na univerzite vo Viedni a komparatívnu literatúru na Sorbonne, prežíva aktuálne najkrajšie životné obdobia. Matka dvoch Ester (11) a Stelu (9),ktoré vychovávala donedávna s partnerom Andrejom prezradila, že jej dlhoročný vzťah stroskotal a dnes má po svojom boku nového muža. Jej nový vzťah sa jej podarilo tajiť až 1,5 roka!

„Život mi pripravil rozprávkový scenár, aký by som sama považovala za prehnane sladký. No po 1,5 roku to už ďalej nemôžem a nechcem skrývať,“ pprezradila svje tajomstvo na svojom instagramovom účte Hana Lasicová. Tá má po svojom boku aktuálne sympatického Angličana, ktorý sa volá Jamie Foulston a poznajú sa už roky. „Pred dvadsiatimi rokmi som ako študentka v Manchestri chodila s jedným mužom, vtedy ešte chalanom. Bol to krásny vzťah, taký skvelý, že sme na to obaja celý život nezabudli. Lenže môj výmenný pobyt sa po roku skončil a vtedy neexistoval instant messaging, facetime a skype ešte ledva začínal. Snažili sme sa to udržať aj na diaľku, ale nakoniec sme sa v slzách nedobrovoľne rozlúčili,“ rozhodla sa vyrozprávať verejne svoj príbeh lásky a pokračovala: „Stále sme zostali v kontakte, lenže sa akosi životne míňali. Jeho srdce odnieslo do Austrálie, ja som mala deti…“.

Čo nezariadil osud, si sama zariadila Lasicová. „Po dlhých 18tich rokoch som mu napísala, že naňho stále myslím. V podstate zo žartu! Odpísal, že on tiež. Stretli sme sa cez pol planéty v Prahe. A povedali si, že to opäť skúsime, napriek vzdialenosti, komplikáciám, deťom. Lebo to sa ani inak nedá, keď niekoho nosíte v duši dve dekády a nič z toho neodchádza, len to zreje,“ vysvetlila, ako si opäť ulovila muža svojich snov. „Zatiaľ nám to už toho 1,5 roka ide. A ešte krajšie než predtým. Neviem presne, čo bude, ale do budúcnosti sa pozerám s nádejou, pokorou a radosťou. Že všetko dopadne najlepšie, ako môže. Ľúbim ťa Jamie,“ vyznala sa zo svojich citov Hana, ktorá pridala aj niekoľko spoločných záberov. Na tých vidieť, že s jej novým priateľom si rozumejú aj jej dve dcéry.