Dara Rolins a Pavel Nedvěd sa čoskoro dočkajú nového domu na brehu talianskeho jazera.

Keď sa nadýchnete, máte pocit, že ste vyšli z tropického lesa, ale pred vami sa rozprestiera obrovské jazero s alpskými pahorkami v diaľke. Kto by vodnú plochu chcel obísť autom, musel by si vyhradiť takmer štyri hodiny. Na bohom zabudnutom mieste, ktoré si vybrali Dara Rolins (49) a jej nový partner Pavel Nedvěd (50), nestretnete živú dušu.

Ideálny priestor, ak ste slávna celebrita a hľadáte pokoj na dôchodok. Takéto bývanie si speváčka a bývalá futbalová legenda vysnívali v čase, keď verejnosť o ich vzťahu netušila. Pred vyše rokom, pekne v tichosti, kúpili pozemok s rozlohou 1 970 štvorcových metrov pri talianskom Lago Maggiore, ktorého názov po preklade do slovenčiny znie Väčšie jazero.

Podľa nových záberov sa prominentná dvojica po mesiacoch byrokratických naťahovačiek pustila do budovania hniezdočka. Na mieste už stojí vysoký žeriav, položené sú prvé základy s výhľadom na široké jazero. Nedávno si partneri aj s Darinou dcérou Laurou prišli obhliadnuť, ako pokračujú stavebné práce.

Len pozemok stal milión eur

Umelkyňa a bývalý viceprezident futbalového Juventusu Turín za nehnuteľnosť na severe Talianska zaplatili takmer milión eur, no pri detailnejšom skúmaní príliš nerozhadzovali. Luxusným letoviskám na západe sa vyhli a stavili na malú niekdajšiu rybársku osadu Arolo na východnom brehu jazera. Medzi zopár domácimi sa táto správa rozniesla rýchlo. „Som fanúšikom AC Milána, ale to nevadí,“ smial sa ich budúci sused, keď sme vlani jazera navštívili. Na mieste sme zistili aj to, že sťahovať sa do vily budú neskôr, než plánovali.

Nepobozkané turizmom

Väčšina víl je mimo sezóny prázdna, Taliani ich využívajú len pár mesiacov v roku, keď sa ručička teplomera prehupne k vyšším číslam. Z Milána sa sem presunú za hodinu a pol, zo vzdialenejšieho Turína trvá cesta o niečo dlhšie.

RÁZOVITÁ PLÁŽ Miesto pri jazere, kam to budú mať Dara Rolins s Pavlom Nedvědom z vily najbližšie. Zdroj: MARTIN DOMOK

Domáci sa hrdia tým, že Taliansku dali slávneho futbalistu Gigiho Rivu, no skloňuje sa tu aj nové meno. Úradníci v Leggiuno, pod ktoré Arolo patrí, naznačujú, že za kúpou mohli byť osobné väzby. „Predchádzajúcim majiteľom bol jeden pán z Turína, je celkom možné, že sa poznali,“ dozvedáme sa od starostu Adriana Costantiniho.

CHYSTAJÚ SA NA PENZIU? Okrem vily pri Lago Maggiore chcú Pavel Nedvěd a Dara Rolins postaviť ďalší dom v Prahe. Zdroj: INSTAGRAM/DARAROLINS_VERMI

Informácie, že sa do Arola chystá Grande Paolo, ako Taliani niekdajšej futbalovej hviezde hovoria, sa rozniesli rýchlo. „Čítali sme to všetci v novinách. Ale nevieme, či tu chce žiť, alebo sem bude chodiť len na prázdniny. Možno jeho priateľka bude u nás chcieť bývať,“ nádeja sa prvá žena, na ktorú sme narazili v prístave. „Ale keď sa ma spýtate na Arolo, pri vode sa už nikde nestavia. Každý deň sa tadeto prechádzam a nemyslím si, že je tu ešte nejaký stavebný pozemok. Určite to bude vyššie,“ radí nám.

Krásny dom v tvare L

Pozemok Rolins a Nedvěda sa nachádza pod lesom, medzi staršími dvojpodlažnými vilami. „Kamaráti mi hovoria, že keď tu bude Pavel bývať, zorganizujú u mňa žúr a zavolajú ho. Som síce fanúšik AC Miláno, ale to nevadí,“ povedal nám šesťdesiatnik, ktorého sme objavili v susednom dome.

„Bude to krásny dom v tvare L s množstvom skla. Neočakávam, že to bude obrovské, lebo v tejto oblasti sú veľké stavebné obmedzenia vzhľadom na jazero, ale určite nebudú mať menší dom než ja. Architekt tvrdil, že stavať začnú koncom augusta, začiatkom septembra. Ale ako vidíte, zrejme majú problémy s talianskou byrokraciou,“ ukazuje na pozemok, kde po stavebných mechanizmoch koncom vlaňajška nebolo stopy.

S PRIATEĽMI NA LODI Počas septembrovej plavby im ukázali miesto, kde raz budú žiť. Zdroj: NSTAGRAM/LUKAS KIMLICKA

Na brehoch Lago Maggiore platí - čím vyššie, tým lepšie. „Ceny pozemkov sa pohybujú od 300 eur na štvorcový meter. Ak máte výhľad na jazero, môže sa to takmer zdvojnásobiť,“ ozrejmil nám Giovanni Sampaoli z miestnej realitnej kancelárie. Nedvěd s Rolins kupovali pozemok, oficiálne vedený ako pasienky a orná pôda, na spoločnosť Fox Group, kde má každý päťdesiatpercentný podiel. Podľa talianskych médií zaplatili za štvorcový meter 440 eur.

No prečo si malú dedinku vybrali Dara Rolins a Pavel Nedvěd? „Určite kvôli výhľadu na jazero a možno nechceli byť v centre diania,” tvrdia ich budúci susedia. “Okolo Lago Maggiore býva množstvo futbalistov a cyklistov, ale tu sme na tichom a odľahlom mieste, kde budú mať súkromie a pokoj na relax. A ešte sú v Arole výborní ľudia, ktorí si pomáhajú. Ak na ulici zaparkuje neznáme auto, každý sa zaujíma, kto cudzí prišiel. Pomáha to bezpečnosti,“ odkazujú obom.