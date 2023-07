Expremiérka Radičová nám ukázala záhradu. S kvetmi sa aj rozpráva.

Plot a vysoké kry - taký je pohľad z prístupovej cesty na dom bývalej premiérky Ivety Radičovej.

Využitá pôda

Po vstupe za bráničku nás privíta, držiac jednou rukou psa. „Prepáčte, on keď sa otvorí brána, uteká hneď na neďaleké jazero. Miluje to tam, ja už menej behanie za ním,“ vysvetľuje.



Rovno pred nami je vchod do domu a napravo sa rozprestiera bazén na vykachličkovanej podlahe a vedľa neho je rovnomerne pokosená veľká trávnatá plocha. Nechýba ani hojdačka. „Kosíme raz za týždeň, buď ja, alebo pán Balázs,“ hovorí o sebe a svojom dlhoročnom partnerovi.



Na jednom konci uzatvára trávnatú plochu záhradný domček s odparkovaným autom, vedľa neho sú vysadené kríky ibišteka a budleje. Horný koniec lemujú stromy, kríky a kvety. „Moja záhrada sa ťahá okolo celého domu. Využitý je každý kúsok zeme,“ objasňuje nám Iveta Radičová ako nadizajnovala sama svoj šesťárový pozemok.

Pestré kvetiny oživujú záhradu kam len pozriete. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Bez chémie

Naľavo od brány vedie popri dome malá úzka ulička. Je tam vysadený zlatý dážď, ktorý rozkvitne na jar medzi prvými rastlinami. O kúsok ďalej vytŕča magnólia, ktorá začína kvitnúť o trošku neskôr. Nasleduje orgován, záhradu spestruje v troch farbách, už ale odkvitol.



„Nie je to náhodný výber rastlín. Rozkvitajú postupne, aby stále bolo kam uprieť zrak na niečo farebné. Po orgováne sa pridá kvetmi pivónia, tá potrebuje trošku viac slnka. A tu budú už o chvíľu maliny,“ ukazuje expremiérka na kríky. Sú husto vedľa seba, ale evidentne sa im darí koexistovať.



A už sme pri malej úžitkovej ploche, na ktorej sú vysadené cherry paradajky aj klasické ťahavé rajčiny. „Ochutnajte, sú bez chémie, prisahala by som, že majú inú chuť než kupované.“ Súhlasíme. Okolo sú vysadené bylinky, konkrétne medovka a mäta. Čo je však v hline v kvetináčoch? „To bude, už ho vytláčam očami, kôpor.“ V tejto časti záhrady rastú aj egreše a ríbezle.

Mestské dieťa

Expremiérka vraví, že prácu v záhrade považuje za relax. Venuje sa jej s láskou a rada. Pritom je typické mestské dieťa, ktoré vyrastalo v centre Bratislavy a pred štyridsiatimi rokmi by jej ani nenapadlo, že raz bude záhradníčiť.



Prvú malú záhradku si zadovážila s manželom zosnulým humoristom Stanom Radičom v bratislavskej Trnávke v roku 1983, keď si tam kúpili domček. „Tam som začala mať prvý vzťah k exteriéru. A to napriek tomu, že Stanko povedal: ‚Ja som chlapec z dediny, ty budeš mať na starosti interiér nášho malého domčeka a ja sa budem starať o exteriér.‘ Pri jeho záťaži a výjazdoch by ten exteriér asi veľmi nevydržal, tak som sa aj ja s ním vrhla na záhradu a stala sa mojou srdcovou záležitosťou,“ spomína na začiatky svojej dnešnej vášne.

Ekobazén

Aj dom, v ktorom žije, si kúpili so Stanom Radičom ešte v roku 2000. Vtedy padlo aj rozhodnutie o neskoršej kúpe ekologického bazéna. „Náš priateľ Miško Kravčík už vtedy hovoril, ako treba šetriť vodou, čistiť odpady, zužitkovať všetko zo záhrady, a k tomu nám odporučil aj experta na bazény. My určite neplytváme vodou. Bazén je urobený spôsobom, že v ňom máme trvalo vodu,“ hovorí Radičová. Funguje to tak, že pod poklopom vedľa bazéna je systém, do ktorého dajú každý rok 150 kíl morskej soli. To je celá ich investícia. Bazén si zo soli vyrába všetky minerály. „Ono to chce imitovať morskú vodu, v tej vode nie je žiadna chémia,“ vysvetľuje. Keď je sezóna, sú vraj v bazéne každý deň.



Tento rok zároveň spravila osobný rekord. „Môže za to sedemročná vnučka. Keď sme ho na úvod sezóny vysávali, voda mala 18 stupňov a vnučka doň vošla. Myslela som, že zahyniem od toho chladu, ale čo neurobíte kvôli vnučke,“ smeje sa s tým, že rada sleduje deti šantiace vo vode. „Dvojročný vnuk, to ani neviem opísať, zaberá rukami, nohami, len aby sa udržal. Rozkošní sú vo vode, je to zážitok nad zážitky,“ nadchýna sa Radičová. Rodinné stretnutia si užíva zo všetkého najradšej.

V záhrade expremiérky Ivety Radičovej. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Grilovanie na snehu

Dostali sme sa k zadnej časti domu, keď sa medzi krami objavila trampolína. „To je pre deti. Vnučka má najväčšiu radosť, keď skáčem s ňou. Vnuk sa usadí do stredu a smeje sa na pol dediny, lebo ona skáče z jednej strany, ja z druhej strany a čím viac ho nadhadzujeme, tým je spokojnejší,“ hovorí expremiérka.

Vzadu je aj stôl s kreslami, kde Iveta Radičová často pracuje. Keď je vonku teplé počasie, je to pre ňu ideálne miesto.



Pohľad nám padne na gril. „Grilujeme často a radi. Buď iba ja s partnerom, alebo aj s rodinou, s priateľmi. My dokonca grilujeme aj v zime. Keď nasneží a urobíte si ohník, je to nesmierne príjemné. Nie je to u nás sezónna záležitosť.“



Radičová má rada, keď je záhrada plná ľudí. Najradšej má piskot a džavot vnukov, ale celkovo ju teší prítomnosť hostí. „Pozývam aj kolegov z fakulty a robíme tu stretnutia, nepoužívam slovo teambuilding, to nie, ale na konci semestra si robíme také stretnutie, že ‚padla‘. To sem príde dva­dsať, tridsať ľudí a vtedy som spokojná,“ prezrádza.

Vlastnými rukami

V zadnej časti domu registrujeme ovocné stromy - jabloň, trnka, dozrievajú čerešne. Hruška je doslova obsypaná plodmi. „Tou sa chválim, lebo ju vlastnoručne strihám. Študovala som návod na internete, po chvíli som to vzdala, záhradník by nado mnou zalamoval rukami, ale fakt je, že asi sa mi to intuitívne darí. Mávame veľkú úrodu, a keď kvitne hruška, je to prekrásne.“



Bledoružové lupene trnky zas zvyknú pokryť celú záhradu svojou farbou.



Dostávame sa k trávnatej ploche. Na jej konci stojí statná borovica, zaujala nás jej symetria. „Bolo jej treba k tej kráse dopomôcť pílkou a týmito rukami. Inak bola trochu, nazvime to, čapatá,“ okomentuje ju expremiérka a my si fakt nevieme predstaviť, ako do tej výšky liezla. „Bola to fuška, ale podarilo sa,“ usmeje sa.

Celý rok. Griluje sa tu aj v zime. Keď napadne prvý sneh, je to vraj romantické. Zdroj: MATEJ KALINA

Jed

O chvíľu rozkvitnú v záhrade hortenzie, tie vraj potrebujú kys­lú pôdu a to treba ustrážiť. Najobľúbenejším kríkom Ivety Radičovej je budleja. Má ju vo viacerých farbách. Keď rozkvitne, zdobí priestor až do októbra.



„Máme radi záhradu, pri každom kríčku a kvietku viete, ako sa mu darí. Keď sa mu venujete, sledujete výsledok: a toto mi kvitne a čo je tomuto chúďatku a prečo, ako mu pomôcť. Ja sa s nimi ešte aj rozprávam, vravím im trebárs: a ten mráz ti dal do tela, neboj sa, zachránime ťa,“ priznáva.



Aby to nebolo až také romantické, zbadáme v rohu záhrady, bokom od zvyšných rastlín, zahradené kvety. „To sú veľmi pekné kvietky, ale jedovaté. Je to jed digitalis,“ prezrádza expremiérka. V detektívkach, napríklad Poirotovi, ho často spomínajú. Ide o jed, ktorý sa rýchlo vstrebe v organizme a po čase sa nedá vypátrať. Je to aj liek na srdce, ale treba ho vedieť presne dávkovať. „To sa smial pán Balázs, keď som to doniesla, že ‚ahá, tieto lupienky dostanem do polievky‘. Dočítal sa totiž, že stačia dva lístky a je zle.“

Účelná dekorácia

Iveta Radičová pije celý rok len limonády a čaje zo záhradných bylín a z ibišteka. Dozvedáme sa tiež, že šišky nie sú záhradnou dekoráciou. Inšpiráciu na ich použitie dostala Radičová na výlete. „Mám rada históriu, chodím po hradoch a zámkoch. V Porýní v Nemecku som videla koše plné šišiek, majiteľ mi povedal, že s tým vykuruje celý hrad. Mal veľkú pravdu. Keď grilujeme, použijeme jedno, dve drievka a keď sa to rozhorí, už prikladáme šišky. Svetielkujú ako vianočné žiarovky a dlho držia teplo.“

Slušné fitko

Záhradu sa každý rok snažia aj s partnerom nejako obmeniť a zdokonaliť. Pôvodne vyzerala úplne inak. Bolo v nej napríklad štrnásť iných stromov, trinásť už nahradili. „Ukončili svoju životnú púť, niektoré vyvalili víchrice, takže sme zásadne záhradu obnovovali. Po­dľa vlastného cítenia a intuície sme stromy vlastnoručne odstraňovali zo záhrady. A to je už iná záťaž. Je to slušné fitko, ale zvládli sme to,“ spomína. Inak berie záhradu ako relax, okrem jarných a jesenných prác, čo je drina. Tento rok je cieľom farebné spestrenie záhrady, takže expremiérka dopĺňa priebežne kvitnúce kvety, kde sa len dá.



„Priateľka sa ma spýtala: tu máš sedenie, tam máš sedenie, tu je hojdačka, tam je sedenie. Kde najradšej sedíš? A ja som sa zamyslela a vravím: neviem, väčšinou nemám čas v záhrade sedieť. Keď si sadnem, zbadám nejakú drobnosť a hneď vyštartujem, aby som to spravila.“