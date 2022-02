Radka Brzobohatého poznal každý, no ako vyzeral Gregorovej prvý muž? Budete len pozerať! FOTO

Druhého muža Hany Gregorovej aj jej terajšieho partnera pozná každý, ale ako vyzeral jej prvý manžel?

Hana Gregrová sa na nedostatok lásky vo svojom živote nemôže sťažovať, bolo jej naozaj dopriate. Herečka bola vydatá dvakrát a z každého manželstva mala jedno dieťa. Z prvého manželstva s jordánskym lekárom Ghassanom má dcéru Rolu (44), a z druhého s Radkom Brzobohatým má syna Ondřej (39).

Hoci súčasným partnerom Hany Gregorovej je už dlhší čas o 30 rokov mladší Ondřej Koptík, najdlhšie obdobie prežila so svojím druhým manželom Radkom Brzobohatým. S ním sa herečka zblížila v rolu 1980 pri nakrúcaní filmu Noční jazdci, keď celkom prepadla jeho kúzlo. Kvôli veľkej láske sa rozviedla, a on sa tiež rozišiel so svojou vtedajšou manželkou Jiřinou Bohdalovou. Hana mu dala vytúženého syna, vďaka ktorému sa stali kompletnou rodinou.

O prvom manželovi Jany Gregrorvej sa toho vie podstatne menej. Bola to Hanina prvá veľká láska, taká študentská. Ghassana si vzala v roku 1976 a o rok neskôr sa im narodila dcéra. Manželia však spolu nežili, Ghassan žil v Emirátoch a herečka na Slovensku. Dubaj bol podľa Hany nádherný, ale ona je patriotka a nikde inde by nevedela žiť. Navyše mala strach o rodičov, ktorí by zostali po emigrácii brata sami, priznala pred časom Gregorová.

Keď sa Hana zosobášila s Radkom Brzobohatým, dostala Rola jeho priezvisko, a Brzobohatého považovala taktiež za svojho otca. Hanin prvý manžel Ghassan sa tiež druhýkrát oženil, ale s dcérou sa vídal aj naďalej.