Saudek patril od mlada k známym búrlivákom. Šokovať neprestáva ani teraz.

O rok oslávi Jan Saudek 90. narodeniny. Pre Blesk prezradil, že jeho najväčším snom je dožiť sa tohto krásneho veku. Keďže sa cíti v dobrej kondícii, tak verí, že sa mu to naozaj podarí. Momentálne sa už nevenuje foteniu, jeho vášňou je maľovanie.

Fotoaparát držal v ruke naposledy pred desiatimi rokmi, teraz ho to už vôbec neláka.Napriek tomu v týchto dňoch vychádza špeciálna edícia pamätnej bankovky, na ktorej sa nachádza Saudkova fotografia. Veľký úspech poriadne oslávil, keďže ani vo vyššom veku takmer vôbec neuberá zo svojej divokej povahy, čo dokázal aj vo svojom novom rozhovore.

„Áno! Mám rád prostitútky, pretože ony sú za prvé veľmi zdravé, keďže od normálneho dievčaťa môžete niečo nakúpiť, ony na seba dávajú pozor. Mám ich rád. Teraz za mnou v poslednej dobe chodia dve neviestky a jedna, s ktorou som už asi 50 rokov. Je sedemdesiatročná, ale myslím, že ženské nestarnú, že je to, že je to krásne,“ šokoval svojou odpoveďou o najväčších nerestiach. Zároveň priznal, že pred niekoľkými rokmi mal kvapavku a odvtedy si na svoje zdravie dáva z tohto pohľadu väčší pozor.

Saudek vo svojej vášni pokračuje naďalej napriek tomu, že sa to jeho manželke až tak nepáči. Podľa umelca má vraj tri deti, tak čo viac by chcela. Preto sa ich vzťah prelomil do roviny tolerancie a Jan tak môže ďalej podliehať čaru ľahkých žien.

Zatiaľ čo známy český fotograf a maliar nedokáže odolať lákaniu dámskeho objatia, iného zlozvyku sa zbavil. Už päť mesiacov sa ani nedotkol pohárika a alkohol sa v jeho živote stal minulosťou. „Keď som bol opilec, nič som si nepamätal. Robil som veci a nevedel som, že som ich robil. A to viedlo k tomu, že by som niekomu trebárs ublížil alebo ja neviem, niečo poškodil, tak som to nechal. Dá sa žiť i bez toho, ale blbo. To viete, že mám chuť si naliať, to je jasné. No keď som sa zapovedal, že to dokážem nejakú dobu nerobiť, tak držím. No možno sa napijem, keď budem mať 90. Zaujímavé je, že som sa nikdy nenapil sám. Vždy len so ženou, ale nikdy sám,“ prekvapil Saudek, ktorý si ako ďalšie predsavzatie do staroby dal, že už prestane úplne klamať. Počas života vraj povedal veľa neprávd a teraz ho to nebaví.