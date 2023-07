Vychutnali si romantiku v centre Bratislavy.

Švajčiarska tenistka slovenského pôvodu Belinda Benčičová (25) už roky tvorí pár so svojím kondičným trénerom Martinom Hromkovičom (41). Spoločného potomka ešte nemajú, o to viac času majú jeden pre druhého. My sme párik pristihli v piatok večer v Starom Meste v centre Bratislavy. K ich romantickej večeri sa pridal ešte jeden neznámy pár. Štvorica sa výborne zabávala a ich smiech počuli aj prísediaci.