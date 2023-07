Rebecca Justh sa priznala k šľachtickému pôvodu: Nebyť mojej výnimočnej krvi, ani by som nežila

Návrhárka nám porozprávala o svojom šľachtickom rodokmeni.

Módna návrhárka Rebecca Justh (66) nám porozprávala o svojom detstve na výnimočnej chate a jej histórii, nám tak bolo jasné, že návrhárka nepochádza z rodiny, ktorá nemala čo do úst. Napokon nám sama priznala, že sa na vtedajšie pomery mali veľmi dobre, čoho dôkazom bola aj chata v danej lokalite. Napokon jej priezvisko zaváňa inakosťou. „Moja rodina Justhovcov pochádza zo starého slovenského šľachtického rodu, pôvodom z Necpál. Náš erb je nádherný. Pozostáva z troch levov, z toho jeden drží ruže a dva českú korunu. Titul získala rodina v 12. storočí od českého kráľa za poskytnutie pozemkov na ochranu kráľovstva. Tento pôvod zachránil môjho deda a jeho rodinu, teda aj moju mamu, pred perzekúciou počas druhej svetovej vojny. Nuž, možno by som sa ani nenarodila. V súčasnosti už môžeme priznať náš šľachtický pôvod. Za socializmu to bolo nemožné. Nezabudnem, ako mi teta, rehoľná sestra, vždy hovorievala, že krv sa nezaprie. Je nutné a dôležité za každých okolností správať sa, obliekať sa, zabávať sa a konať ako dáma.“

