Relikvia alebo podvrh s tvárou Krista? Do boja medzi veriacich a vedcov vstúpila aj AI

Aj po stovkách rokoch nevieme, či ide o autentickú relikviu alebo podvod.

Pred 90 rokmi prvýkrát po stovkách rokov ukázali verejnosti jednu z najznámejších náboženských relikvií, ktorá skeptikov a veriacich rozdeľuje doteraz. Je to Ježišova tvár alebo iba ďalší podvrh? To sa asi nikdy nedozvieme. Umelá inteligencia sa však aspoň pokúsila zrekonštruovať to, čo všetkých kresťanov zaujíma najviac.

Niečo sedí aj s náboženskými textami

Spomínanou relikviou je samozrejme slávne Turínske plátno, niekedy označované aj ako Turínsky rubáš. Keď telo umučeného Ježiša Krista zložili z kríža, Jozef z Arimatey a Nikodém mali jeho telo zabaliť do ľanovej plachty. Na plachte sa nachádzajú škvrny a odtlačok, ktorý pripomína tvár a telo muža s ranami po bičovaní, na rukách možno vidieť rany, ktoré mali obete ukrižovania. Aspoň tak to vidia stúpenci teórie o pravosti relikvie, podľa ktorých poloha a charakteristika rán zodpovedá opisom z evanjelií. Plátno je utkané z ľanovej priadze dobrej kvality. Prvýkrát sa objavilo okolo polovice 14. storočia v kostole na území dnešného Francúzska. Od roku 1578 je plátno uschované v Turíne, preto názov Turínske plátno.

Nevedia to vysvetliť

Už v stredoveku sa objavili hlasy, že ide o podvrh. Ako rástli technické možnosti a rozvíjala sa veda, odborníci podrobili plátno mnohým testom. V roku 1988 testovali tri laboratóriá nezávisle od seba uhlíkovou metódou C14 vek plátna. Zistili, že plátno pochádza z 13., možno až 14. storočia. Textíliu v stredoveku navyše na okrajoch viackrát opravovali, čo nahráva tomu, že s ňou už v minulosti mohlo byť manipulované. Doteraz však nie je vysvetlené, akou metódou mohol vzniknúť odtlačok tela a tváre, nápadne podobnej tej, ktorú umelci zobrazovali pri Ježišovi v minulosti.

Keď v roku 1933 plátno vystavili v turínskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, prišlo sa naň pozrieť viac ako 25 000 veriacich. Pri príležitosti 90. výročia vystavenia relikvie urobili redaktori britského denníku Daily Star zaujímavý pokus. S pomocou spoločnosti Midjourney dali umelej inteligencii zanalyzovať záhadné plátno. AI vyhodnotila informácie a vytvorila čo najrealistickejšiu tvár. Výsledok? Z fotky pozerá muž s dlhými vlasmi a bradou tak, ako ho poznáme z obrazov s náboženskou tematikou. Patrí odtlačok tváre na Turínskom plátne naozaj Ježišovi? Na to nedala odpoveď ani umelá inteligencia.