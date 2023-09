Barbora Richterová posledné dni doma nemusela vyťahovať hrnce a varechy. Podarilo sa nám ju stretnúť v podniku, kam si prišla niekoľkokrát po hotové jedlo.

Nechcem byť žienka domáca a už vôbec za Kollára vydať sa. Nechcem byť žena a mať stres – mohla by si pokojne pospevovať upravenú skladbu od Jany Kirschnerovej Barbora Richterová (34), ktorá s predsedom Národnej rady Borisom Kollárom (58) vedie od konca minulého roka me­diálnu vojnu po tom, čo vyšlo najavo, že politik sa prestal zau­jímať o ich dvoch synov, dnes už dvanásťročného Artura a ročného Aarona. Čo sa presne medzi nimi stalo, nevie nik.

Zrejme zaúradovalo, že sukničkár Kollár oplodnil ďalšiu krásku. Odvtedy Barbora zverejňuje na sociálnej sieti rôzne pikantnosti, ktoré sa týkajú politika. Hoci jej exmilenec vzal šoféra i opatrovateľku, ktorú si dnes platí sama, zdá sa, že starostlivosť o deti jej dáva zabrať a nestíha všetko tak, ako by chcela. Reportér PLUS 7 DNÍ ju dokonca stretol trikrát na mieste, a to približne v rovnakom čase, kde by sme to rozhodne nečakali.

Od lásky k nenávisti

Barbora Richterová si v minulosti vydobyla u politika špeciálne miesto. Jej meno sa skloňovalo v čase, keď v roku 2020 havaroval v štátnej limuzíne cestou do Bratislavy. Aspoň podľa Kollárových slov sa vtedy vracal z Mosta pri Bratislave, kde Barbora žije. Rodinný dom na vidieku, nezaťažený hypotékou, získala už pred rokmi a vždy sa predpokladalo, že finančne naň prispel práve Boris Kollár. Ona sa na revanš o politika starala v nemocnici po havárii. Po jeho zotavení sa dvojica objavovala bok po boku na viacerých spoločenských akciách a v luxusných reštauráciách.



Zmena nastala, keď Barbora v lete minulého roka porodila ich druhého syna Aarona. Vtedy zistila, že Kollár má zrejme aj ďalšie ratolesti s kolotočiarkou Ľudmilou Kudriovou, s ktorou randil v minulosti. A nachytala ho údajne doma s inou ženou, a to s Laurou Viz­váryovou (28), ktorá sa pred dvomi mesiacmi stala matkou jeho ďalšieho, v poradí zrejme už pätnásteho potomka. Bývalá športovkyňa sa s multioteckom začala súdiť. Chce zvýšiť výživné, aby nebola odkázaná na jeho dobrú vôľu. Spor expartnerov však každým dňom naberá na sile a Barbora o ňom zverejnila už rôzne pikantnosti.

Potrebovala by aj kuchárku?

Hoci jej Kollár zobral šoféra a opatrovateľku, v minulosti nám povedala, že si ju bude platiť sama. Napriek tomu sa zdá, že v domácnosti to nemá ľahké. Koncom augusta ju reportér PLUS 7 DNÍ stretol až trikrát približne v tom istom čase okolo obeda v budove s vyberanými potravinami a so starosvetskou atmosférou, kde dostať aj hotové jedlá, ako si odnáša škatuľu s obedom. Pritom z Mosta pri Bratislave, kde s deťmi žije, je to dosť ďaleko, približne 18 kilometrov. Zaujímalo nás preto, či tam má obľúbenú reštauráciu a či je verný štamgast, alebo v okolí v tom čase absolvuje nejaké svoje aktivity. „Chcem vás požiadať, aby ste ma nesledovali a nezisťovali môj súkromný program, pretože nie som verejne činnou osobou,“ odpísala nám podráždene Richterová, ktorú náš reportér stretol na verejnom mieste vždy náhodou.



Dôvodom, prečo prišla po obed, môže byť aj to, že Barbora jednoducho nerada varí a je pre ňu pohodlnejšie si po nejaké jedlo zájsť. Tak či onak, toto miesto je v Kollárovej rodine zjavne obľúbené. Pár minút po Barbore Ricterovej sa tam v jeden deň objavil aj Borisov brat Ľudovít Goga s dámskou spoločnosťou. Stačilo málo a dvojica by sa stretla s Richterovou priamo na schodoch zoči-voči. Ktovie, ako by to dopadlo.