Robert Kodym z kapely Lucie bol v mladosti riadny fešák. Roky nik nezastaví, a ani sa nechce veriť, že známy rocker pred pár dňami oslávil už svoje 55. narodeniny. Keďže je nadšeným monarchistom, pred viac ako dvadsiatimi rokmi si za nemalé peniaze kúpil chátrajúci barokový zámok v Bečvároch neďaleko Kolína, ktorý neskôr zrekonštruoval so svojím otcom. Bolo to však poriadne veľké "sústo". Robert síce vždy túžil po starom dome, ktorý by si upravil podľa svojich potrieb, no toto už takmer "nedal". Po čase priznal, že ani netušil, koľko energie, práce, peňazí, stresu a bezsenných nocí ho bude stáť táto rekonštrukcia jeho zámku.

A je to naozaj veľkorysé bývanie. Robertovou snahou bolo vrátiť túto stavbu do pôvodnej podoby z polovice 18. storočia. Jednu z dvadsiatich šiestich izieb nechal Kodym prerobiť na nahrávacie štúdio, kde vznikali skladby kapely Wanastowi Vjecy. Robert by bol rád, keby sa tu mohol napríklad konať pravidelný komorný festival klasickej hudby. „Štúdio, réžia, skúšobňa, rôzne skladiská, údržbárska dielňa, tiež hosťovské izby pre muzikantov, toto všetko tam funguje, ak tomu tam s rodinou obývame tri izby plus kuchynský kút," prezradil už skôr Robert.

Robert Kodym sa pred rokmi tajne oženil, nikto o tom netušil dokonca niekoľko rokov. S manželkou Zuzanou Tokárovou si povedali svoje „áno“ po dvojročnej známosti a teraz vychovávajú už skoro šestnásťročnú dcéru Améliu Annu. A že sa im dievča vydarilo... Už ako dieťa si zahrala v legendárnom videoklipe Medvídek. Teraz ju kapela Lucia opäť obsadila do svojho posledného počinu, a to do videa k pesničke Chtěli jsme lítat.

