Česko a Slovensko v utorok zarmútila správa o úmrtí jedného z najlepších českých hercov Jozefa Abrháma (†82). Rodina prehovorila o poslednej rozlúčke.

Už počas minuloročnej poslednej rozlúčky so slávnou Popoluškou Libušou Šafránkovovu (†68) bolo vidno, že jej životný partner Josef Abrhám na tom nie je po zdravotnej stránke vôbec dobre. To boli v podstate aj posledné chvíle, kedy sa objavil pred zrakmi verejnosti. Potom sa chorý herec zdrvený smrťou celoživotnej partnerky utiahol do ústrania, a ako prezradila dobrá priateľka rodiny Dagmar Havlová, bol v opatere svojho jediného syna Josefa Abrháma mladšieho.

Josef Abrhám mladší žije so svojou rodinou v Mělníku, a tam mal posledné mesiace svojho života stráviť aj jeho otec. Podľa informácií portálu blesk.cz herec zomrel v nemocnici v Mělníku. Čo presne zapríčinilo jeho odchod, nie je jasné, rovnako ako dodnes verejnosť nevie, na akú chorobu trpel. Teraz však web CNN Prima NEWS priniesol informácie o poslednej rozlúčke s charizmatickým hercom, ktoré jej potvrdila rodina.

Hoci herec Josef Abrhám zomrel v Mělníku, posledná rozlúčka sa bude konať v blízkosti miesta, kde prežil najväčšiu časť svojho života spolu so svojou manželkou Libušou Šafránkovou, teda v kostole svätej Anežky Českej na pražskom Spořilove. Tam sa konala aj posledná rozlúčka so slávnou Popoluškou. Presný dátum ani čas rodina zatiaľ nezverejnila.