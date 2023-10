Vstal z popola. Vlani v lete mal ťažkú autonehodu, teraz stíha za deväť dní päť koncertov a dva futbalové zápasy.

Dag Palovič (48) má amputovanú ľavú nohu nad kolenom, je plný cementu, titánu a niektoré veci mu trvajú oveľa dlhšie ako kedysi, ale naučil sa s tým žiť. Po operáciách a ročnej rehabilitácii mal spisovateľ a mentálny kouč vo výhľade pobyt v Ázii, ktorý však už druhý raz odložil. Do decembra má úplne iné plány doma a dokonca začal uvažovať o novej láske.

V júni ste odišli zo súkromného rehabilitačného centra. Kam?

Na vidiek do nášho centra mentálnej prípravy vrcholových športovcov pri Dudinciach. Týždeň po prepustení som sa rozhodol, že sa z praktických dôvodov presťahujem z vidieka do Bratislavy ku kamarátovi. Vtedy mi napísala známa, že má opatrovateľský kurz, a hneď sme sa dohodli. Pracuje pre mňa sedem hodín denne ako asistentka, stará sa o elementárne veci ako nakupovanie, varenie, pranie, upratovanie a mám ešte asistenta na šoférovanie.

Na naše stretnutie ste prišli autom sám.

Áno, niekedy šoférujem aj sám, môžem, lebo pravá noha mi funguje, čiže s automatom to ide. Len ľavú ruku ťažšie dvíham, neviem nič zobrať z poličky, cítim v nej napätie, ale pri písaní mi neprekáža. Ide to pomaly, ale už povoľuje, nervy poškodené nemám, len ju musím rozhýbať a to je v hlave. Paradoxne ma neobmedzuje noha, tam mám protézu, vozík alebo barly, ale ruka. Čo sa týka rozbitých stavcov, mám neuropatické bolesti, ale prvé, čo som po odchode z nemocnice vysadil, boli jediné dva lieky práve na ne.

Prečo?

Povedal som si, že tú bolesť prijmem a zvládnem to celé v hlave bez liekov. Keďže mi v bežnom živote pomáha asistentka, neobmedzuje ma to, môžem sa venovať svojmu poslaniu – písaniu kníh, prednáškam, koučingu. V princípe mám každý deň rozdelený na tretiny – prvá je práca na sebarozvoji, teda vedomá práca na sebe, vďaka ktorej som zvládol aj svoju situáciu, druhá spomínané poslanie a tretia zábava.

IMT Smile je Dagova obľúbená kapela a na jej koncert by šiel kamkoľvek. Zdroj: dagpalovic/instagram

Keď zábava, tak aká?

Najviac som teraz behal na koncerty IMT Smile, ktoré budú pokračovať v zime. Za deväť dní som dal päť koncertov a dva futbalové zápasy. Chodím menej na iné miesta, vždy zvážim, či niekam potrebujem ísť, čiže žijem svoj život uvedomelejšie, a teda hodnotnejšie, ale na koncerty IMT Smile som ochotný ísť kamkoľvek a na iné do hodiny autom od domu.

Aktivity máte teda naplánované na týždeň, dva dopredu?

Práveže nie, všetko riešim maximálne deň vopred. Dohodnem si koučingy so športovcami, s umelcami a s topmanažérmi raz týždenne na hodinu, a teda mám zabezpečené, že každý deň robím to, čo robiť chcem. V ostatnom čase sa mi ozývajú ľudia cez sociálne siete, s nimi si dohadujem koučingy v daný deň a sľúbim sa len krátkodobo, aby som si zachoval flexibilitu. Naozaj v pondelok neviem, či chcem ísť v piatok s niekým na kávu. Žijem naplno tu a teraz.

Preto máte v kuse obsadené? Pol dňa som sa vám nevedela dovolať.

Dovolali ste sa v situácii, keď som mal odblokované volania, lebo som čakal nejaké hovory. Blokujem si ich od roku 2011, keď som v Strednej Amerike stratil mobil a vrátil sa mi až po mesiaci. Vtedy som si nastavil mód nerušiť a fungujem s ním dodnes. Ak mám s niekým volať, dohodneme sa, kedy to vyhovuje obidvom, ale najradšej fungujem na hlasových a textových správach. Týmto systémom nikomu nenarúšam program a mne nezvoní telefón a neodpútava ma od vecí, ktoré práve robím. V zozname mám desať ľudí, ktorí sa dovolajú vždy, ale túto možnosť využívajú veľmi zriedkavo.

Pôvodne ste chceli ísť do Thajska, čo vám najprv neodporúčali lekári, tak ste odlet presunuli na jeseň. Teraz je už reč o zime. To sa prečo stalo?

Stalo sa to preto, lebo som jednému klientovi sľúbil, že do konca septembra budem na Slovensku, aby sme spolu robili naživo a potom online. Druhý dôvod je manažér Karol Jagoš, ktorý vymyslel roadshow, aká tu ešte nebola. O sprievodnú hudbu sa postarali Ivan a Miro Tásler s chlapcami z IMT Smile. Budú v nej cez projekciu aj hostia ako Ján Volko, Juraj Kucka či Separ a zopár ďalších. Začína sa teraz v októbri pod názvom Zázrak menom Dag Palovič a obehnem s ňou celé Slovensko. Potom ešte počkám na januárové koncerty IMT Smile a Kaliho a po nich pôjdem do Thajska tak do mája. Ak sa nič nezmení. (Smiech.)

Dag pochodil kus sveta, takto sa vzdelával v Indii. Zdroj: instagram/dagpalovic

Čím je šou Zázrak menom Dag Palovič výnimočná?

Najpodstatnejšie je to, že ľudia vidia, že nehovorím „bláboly“, že to, o čo sa delím, naozaj žijem. A to je „pecka“, lebo často žijeme v nesymbióze medzi našimi myšlienkami, slovami a skutkami. Pracujem na tom, aby moje myšlienky, slová a skutky boli v čo najväčšej symbióze, aby spolu splývali. Len vtedy je človek uvoľnený, inak je vo fyzickom aj v psychickom napätí. A ja chcem byť uvoľnený, užívať si život a byť prospešný. Robím to na maximum a naplno.



Samotná šou má štyri časti. Prvá bude môj život pred nehodou, televízne moderovanie, funkcia v nadnárodnej firme, poker, koučing. Druhá bude môj pobyt v nemocniciach, ako som sa dozvedel o nehode, diagnózach, ako som napredoval. Tretia budú tipy na prácu s emóciami, keď sa stane nejaká náročná udalosť, aby sme ju zvládli, a štvrtá otázky divákov. Prvé tri sa budú miešať medzi sebou asi hodinu a pol, potom dostanú priestor diváci. Na všetko, čo sa týka nastavenia mysle, sa budú môcť pýtať priamo cez mikrofón alebo cez aplikáciu.

Plánujete s ňou pochodiť len Slovensko?

Najprv Slovensko, na budúci rok Česko. A vizualizujem si aj Európu a svet, obzvlášť Indiu a Spojené štáty.

Vráťme sa k vašej druhej tretine, k osobnostnému rozvoju. Čo znamená v praxi?

To znamená, že sa vedomému uvedomelému životu priebežne venuješ celý deň, teda nerobíš veci v autopilote alebo vo vzorcovom procese a prostredí, ako si zvyknutý, robíš veci, ktoré sú v danej chvíli pre teba a tvoje okolie najprospešnejšie. Inak povedané, nerobíš veci podľa toho, čo robiť chceš a nechceš, nesleduješ svoju túžbu a svoj odpor, sympatie, príťažlivosť, ale sleduješ následky, dôsledky a konzekvencie svojich slov, činov, skutkov a podľa nich sa rozhoduješ.

Povedané ľudskou rečou?

Ideš do reštaurácie na obed a vieš, že o dve hodiny máš veľmi dôležité stretnutie. Ale keď si dáš steak, budeš tri hodiny vypnutý, lebo telo ho bude spracúvať. Čiže vtedy nepodporujem svoju túžbu dať si steak, ale poslúchnem logiku a dám si niečo ľahšie. To je rozdiel medzi životom, ktorý nepremýšľa nad dôsledkami svojich činov, a medzi uvedomelým životom, keď prežívam vedome všetko vrátane umývania zubov. To je celé, ale je to celodenná práca. Niekedy mi napadne myšlienka týkajúca sa minulosti alebo budúcnosti a spýtam sa samého seba, má tá myšlienka zmysel?

Má?

Nemá. Čo bolo, už nezmením, a čo bude, neviem. Na čo sa zbytočne vyrušovať? Svoju pozornosť smerujem na to, čo práve robím, dám do toho všetky zmysly. Keď si napríklad umývam zuby, všetky zmysly nasmerujem do umývania zubov. Zrak len do úst, čuch len na vôňu umývania, chuť na pastu, sluch na zvuky kefky, hmatom cítim kefku cez pery a ďasná. Nepozerám sa na seba, ako mám vlasy, či mám akné alebo pribudla nejaká vráska. Už vôbec neupratujem kúpeľňu či obývačku. Ide o sústredenie sa na to, čo práve robím. O tom je život. Väčšina z nás žije život automaticky, lebo je to pohodlné.

Ak som si päťkrát vybral partnera podľa svojich kritérií a päťkrát to nevyšlo, nie je chyba v partnerovi. Dag Palovič

Kouč v akcii. Brankár Martin Hrdinka pozorne počúva Dagove slová. Zdroj: instagram/dagpalovic

A svojím spôsobom praktické. Keď musím byť ráno o ôsmej v práci, čo navymýšľam?

Nič, to len znamená, že prispôsobím svoj biorytmus tomu, že musím byť ráno o ôsmej v práci. Naučím sa oddeľovať noc odo dňa. Pre hlavu a telo. Večer pôjdem skôr spať, ráno si predýcham telo, pretiahnem každý sval. Ak sa ráno takto neprivítam, ľahšie sa mi stane nejaké zranenie. Nové auto naštartujeme, necháme ho bežať na voľnobeh, a keď je naolejované, ideme naň s plynom. Ale čo robíme svojmu telu? Hneď ráno ho zaťažíme na plné obrátky. Celý deň robíme, večer si unavení ľahneme a chceme spať, čo je väčšinou nemožné. Oveľa užitočnejšie je urobiť si pred spaním „bodyscan“ – prejsť si mysľou celé telo. Keď to robím každý deň, skôr zachytím možné choroby, úrazy, únavové zlomeniny, lebo to telo poznám, vnímam ho. Ak to nerobíme, začneme ho vnímať až vtedy, keď je problém.

Tretia tretina vášho života je práca. Okrem koučingu píšete knihy Otvor oči, pripravujete dve atypické biografie o IMT Smile a futbalistovi Jurajovi Kuckovi, ďalšia vám práve vychádza. Prečo ste sa zamerali práve na vzťahy?

Pozerám sa okolo seba a vidím, že 99 percent vzťahov nefunguje.

Prečo?

Lebo žijeme vo vzorcoch, podľa ktorých si vyberáme aj partnera. Vyberáme si podľa výzoru, sympatie, chémie, vlastností, záujmov alebo protikladov. Ale to všetko sú vratké piliere na dlhodobý vzťah. Ak som si päťkrát vybral partnera podľa nejakých podvedomých kritérií a päťkrát to nevyšlo, nie je chyba v partnerovi. To je naša zodpovednosť, že sme si partnera vyberali podľa emócií a nie hodnôt. Dlhodobý vzťah môže fungovať iba na hodnotách a komunikácii.



Preto som napísal veľmi atypickú knižku, ktorá je plná otázok. Nie sú v nej odpovede, iba indície, ale ak ju človek poctivo zodpovie, príde k odpovedi a presne vie, kde je. Preto má aj taký hravý podtitul Chcem ísť do vzťahu? Chcem byť vo vzťahu? Chcem ísť zo vzťahu? Väčšina z nás ide len po emócii, čo je bluf. Vojdeme do ošiaľu, ktorý môže trvať od troch mesiacov do troch rokov. Zrazu niekto povie, on sa zmenil, ona sa zmenila. Nik sa nezmenil, len sme znovu zapojili frontálny mozgový lalok so zodpovednosťou a s racionalitou. Ošiaľ nám ho vypne.

Poslednou láskou Daga Paloviča bola Zuzana Gregorová. Zdroj: Instagram

Keď sme už pri vzťahoch, ako vyzerali tie vaše?

Zažil som sedem super vzťahov, ktoré trvali presne od roka do troch…

Mám neuropatické bolesti, ale prvé, čo som po odchode z nemocnice vysadil, boli jediné dva lieky práve na ne. Dag Palovič

Aj vy ste si vyberali podľa emócií?

Áno, v ošiali. Zhodou okolností som bol nedávno na obede s modelkou Zuzanou Gregorovou, s ktorou som mal posledný vzťah a ten sa skončil na Valentína 2009. Odvtedy som dobrovoľne sám, ale už som pripravený byť s niekým vo forme vzťahu….

Nevyrušovala by vás partnerka pri práci na sebe, keď si ešte aj zuby umývate vedome?

Nie, už viem, ako s tým vzťahom pracovať, ako sa v ňom správať. Úprimne, v živote som toho veľa povymýšľal, v pokeri som sa živil päť rokov blufovaním a…

Päť rokov sa živil ako profesionálny hráč pokru. Zdroj: adp

… poker face ste prenášali aj do vzťahu. Akú ženu hľadáte teraz?

Nehľadám, čakám, kým príde, ak príde. Kedysi boli moje kritériá výzor a potom inteligencia. A mal som naozaj vzťahy s krásnymi inteligentnými dievčatami, ženami. Aj teraz, samozrejme, musí byť istá forma príťažlivosti, ale primárne to musí byť založené na úcte, rešpekte a tolerancii. Čakám ženu, ktorá ma bude priťahovať ako vesmírna bytosť, potom si čeknem, ako je na tom s hodnotami, a keď to tam bude a zapadne to obojstranne, tak to bude. Musí to byť žena, ktorá sa chce rozvíjať. Nemusí preberať moje vzorce, ale nech má dobré srdce a žije život vedome, uvedomelo sťa človek a nie ako teliatko, bez premýšľania, len tak halabala. Ak príde, som pripravený aj dnes. Ak nepríde, vôbec to neprekáža. Bez ohľadu na to som a budem v živote rovnako spokojný a šťastný, keďže ide o stav mysle, ktorý tvoríme sami. Nejde o to, čo vidíme, ale ako to vidíme. A ja sa učím vidieť všetko ako pekné.