Dara Rolins má svoju jedinú dcéru Lauru s českým hudobníkom Matějom Homolom. Napriek tomu, že ich vzťah neskončil dobre, teraz to je úplne naopak.

Speváčka má blízko nielen k svojmu bývalému partnerovi, ale aj k jeho priateľke. Aj tentoraz sa zamiloval do Slovenky Andrey, takže zdá sa, že má pre ženy z našej krajiny slabosť. Frontman skupiny Wohnout mal nedávno nehodu na motorke v Albánsku. Do cesty sa mu vplietol pes a on skončil so zlomenou kľúčnou kosťou v tamojšej nemocnici. Všetky oficiality vtedy musela vybavovať jeho láska, ktorá našla prekvapivo najväčšie porozumenie práve u Dary.

„Matěj je hrdina a niekedy úplne zbytočne. Písala som si s jeho priateľkou Andreou a ako to už býva, my ženy sa o mužov bojíme viac ako oni sami,“ speváčka prezradila v rozhovore pre TN.cz.

Už aj v minulosti Rolins priznala, že so svojím bývalým majú nadštandardne dobré vzťahy. Preto keď Homola potreboval pomoc po prílete naspäť do Prahy, tak Pavel Nedvěd ani na chvíľku neváhal a hneď sa ponúkol. „Andrea sa ma pýtala, či nemám čas a nemohla by som Matěja vyzdvihnúť na letisku, lebo inak išiel do nemocnice taxíkom. Práve som šla na vystúpenie, no Pavel sedel vedľa mňa a hneď sa ponúkol, ze ho tam odvezie,“ pochválila Dara aktuálneho priateľa.

Anketa Máte stále dobré vzťahy so svojím bývalým? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V rozhovore tiež prezradila, že sú živým dôkazom toho, ako dokážu rozvedené rodiny spolu dobre fungovať. Matějovi sa nehoda stala počas motovýletu s Andreou, na ktorom predtým prechádzali aj Talianskom. Vtedy využili možnosť a navštívili aj Daru s jej priateľom.

„Z prístavu sme pokračovali ešte kúsok a za tmy došli tam, kde nás poctili nocľahom, večerou a drinkom a ráno bazénom s týmto výhľadom. Lebo zhodou okolností tuto na severe Sardínie trávi dovolenku i moja expriateľka a skvelá priateľka Dara, dcéra Laura a Grande Paolo. Dík za azyl, decká. Bolo to veľmi fajn,“ Homola popísal ich stretnutie v Taliansku vo videu, v ktorom mu Rolins poslala do kamery vzdušnú pusu.

O dobrom vzťahu s Matějom a Andreou prehovorila naša speváčka už pred dvoma rokmi v rozhovore, ktorý poskytla pre PLUS 7 DNÍ. Vtedy nám prezradila, že Andrea výborne vychádza aj s Laurou a spolu s Homolom ich označila za skvelý pár. „Naopak, keď mali nejakú krízu, mala som pocit, že pôjdem Matěja prehovárať, aby sa dali zase dokopy,“ reagovala na našu otázku, či náhodou nežiarli na nový vzťah jej bývalého.