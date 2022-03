Rolins na novej FOTO s dcérou, fanúšička jej to musela napísať: Nemôžem si pomôcť, Dara, ale...

Dara Rolins sa na sociálnej sieti pochválila novou fotkou so svojou dcérou Laurou, fanúšičkám ten detail hneď udrel do očí...

Dara Rolins vyzerá, akoby zabudla starnúť. Áno, k skvelému vzhľadu si aj tu a tam dopomohla aj všakovakými skrášľovacími zákrokmi, no stále vyzerá super. Takú vyšportovanú postavu jej môžu závidieť o dve, aj o tri dekády mladšie baby. Nečudo, že aj v tomto veku dokázala zaujať hviezdneho futbalistu Pavla Nedvěda, ale veď pozrite to telo!

To, že speváčka o seba vždy dbá, ani netreba zmieňovať, veď skvelá vizáž je jej "pracovný nástroj". No skrášľovacie procedúry dopraje aj svojej dcére Laure, ktorej všetci hovoria Lola, a z ktorej je už veľká kočka. Ani sa nechce veriť, že Dara má už takú veľkú slečnu doma.

Dara sa na sociálnej sieti pochválila novou spoločnou fotkou s Laurou. Bol na nej síce aj muž, ale ako napísala Dara: " Áno, na fotografii je s nami muž a nie, nie je to náš Pavlík. Ide o nášho kamaráta, vlasového kúzelníka Martyho, ktorého ruky sa pravidelne dotýkajú našich vlasov a to, ako veľmi je táto aktivita pre nás dôležitá, vieme my ženy najlepšie. Mali sme ho tu na návšteve a keď už vlnil mňa, navlnil aj Lolu," vysvetlila Dara.

Speváčka zároveň vyslovila želanie pre všetky ženy, aby sa jediné starosti, ktoré budú okupovať ich hlavy, týkali výhradne a len ich účesov. V dnešných pohnutých časoch, keď v susednej krajine zúri vojna, sú to nanajvýš aktuálne slová, kiež by sa čím skôr naplnili. V každom prípade, nejednej fanúšičke udrelo do očí, že Dara aj Lola sa popýšili novým účesom, ktorý mali obe veľmi podobný. A ešte jednu vec si všimli...