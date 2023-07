Známych Slovákov čoraz viac láka dovolenka na mori. Martina pre PLUS 7 DNÍ prezradila, že si loď požičali i to, ako museli improvizovať.

Jachty, more, boháči a celebrity k sebe vždy neodmysliteľne patrili. Lode boli pre mnohých z nich rovnakým doplnkom ako luxusné autá, vily či iné drobnosti, ktoré si vedia dopriať vďaka svojmu úspechu a tučnému kontu. S pandémiou a so silou sociálnych sietí však prišiel nový letný trend. Na lodi, katamaráne či jachte chce dovolenkovať azda každý. Jachtárskemu ošiaľu podľahli toto leto aj ďalšie známe tváre.

Nie všetci známi Slováci však vlastnia luxusnú jachtu, mnohí si ju iba prenajímajú. Hoci kedysi by týždeň na lodi stál celý majetok, dnes to už tak nie je. Za prenájom malej plachetnice či motorovej jachty s dvoma kajutami pre šesť osôb zaplatíte v Chorvátsku, ktoré je jednoznačne najobľúbenejšou jachtárskou destináciou Slovákov, od 150 eur na deň, záleží na vybavení a veľkosti plavidla. K dispozícii sú aj drahšie lode za 900 eur na deň. Platí sa aj za služby kapitána či za záverečné upratovanie, čo je zhruba 300 eur. Čo sa týka ďalších výdavkov, treba rátať s vratnou kauciou za loď vo výške okolo 2 500 eur.

Dopriali si romantiku

Plavbu luxusným korábom si pred pár dňami užívala aj bývalá strieborná superstar a dvojnásobná mama Martina Schindlerová (35). Na lodi bola bez detí, spoločnosť jej robil priateľ Marcel Boris. „Požičali sme si loď na pár dní, priateľ urobil kapitánske skúšky,“ priznala pre PLUS 7 DNÍ speváčka, ktorá v kajute strávila iba jednu noc, napriek tomu bola nadšená. „Bol super spln, nádherná obloha a bezvetrie,“ opísala nám nočnú atmosféru, ktorá bola plná nezvyčajnej romantiky. „Aj spanie na lodi má svoje čaro, treba to aspoň raz zažiť. Je romantické len tak ležať a pozerať sa na oblohu, na mesiac, hviezdy, keď vás more jemne hojdá. Popíjali sme vínko, sledovali sme, ako sa hýbu družice, padajúcu hviezdu sme nevideli, ale mám zážitok. Výlet na lodi bol darček od priateľa k narodeninám. Som taká romantická duša, že sa vždy poteším z takýchto zážitkov,“ netají Schindlerová, ktorá priznáva, že takáto plavba má aj pár nedostatkov.



„Samozrejme, je to romantika, až na tie komáre, vlhkosť a improvizovaný záchod, lebo musíte najskôr doplávať na pevninu a potom improvizovať,“ smeje sa Martina, ktorá vidí výhodu dovolenky na lodi v tom, že sa dostane ku krásnym malým ostrovom, ktoré sú dostupné iba loďou. „Na lodi si môžete užiť aj v Chorvátsku bielu piesočnatú pláž a azúrové more. Chorvátsko má prenádherné miesta. Môžete sa vylodiť pri ostrove a zahrať si napríklad frisbee v plytkej vode na piesku, potom doplávať na pevninu a dať si niečo v bare. Na niektorých ostrovoch fungujú aj bary a reštaurácie,“ vyratúva rôzne možnosti prežívania času. Nie každý však plavbu na lodi zvláda. Netrápila ju morská choroba? „Týždeň potom sa mi stáva, že mám stav, tak­zvané vertigo. Kedykoľvek počas dňa sa mi začne kývať zem, ale sú to iba chvíľkové ľahké závraty a mám skúsenosť, že po niekoľkých dňoch odznejú,“ priznáva otvorene Schindlerová.