Toto je malá "drobnosť", ktorá im zmenila vzťah.

Moderátor Vilo Rozboril (56) a jeho manželka Alexandra Rozborilová (54) oslávili koncom júna šieste výročie svadby. A vidieť, že im to klape. Spoločne si našli aj novú záľubu.

So svojím novým štvornohým, iba desaťmesačným talianskym miláčikom Iggym, ktorého si zaobstarali iba vo februári tohto roka, sa zúčastnili na kynologickej súťaži. „Nie, nevyhrali sme, ale prežili sme krásny deň v spoločnosti priateľov chrtíkov. Veľmi krásny deň v krásnom prostredí kaštieľa v Mojmírovciach. Skúsili sme si aj my zasúťažiť,“ priznala Rozborilova manželka, ktorá so psíkom skončila na treťom mieste. Manželia svojho štvornohého miláčika nechávajú aj vo svojej spálni, to čo tam vyvádza, si pozrite vo VIDEU.