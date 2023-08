Po rozpade manželstva sa buchla do Američana: Liv Bielovič radí, ako si udržať vzťah na diaľku

Herečka si prešla neľahkým rozvodom. Teraz je ale šťastná, i keď jej láska žije až za veľkou mlákou.

Liv Bielovič(38) vychováva dcéru Rebeku(16) úplne sama. Pred vyše piatimi rokmi sa rozviedla a vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie. Netají sa tým, že vo vzťahu bola nešťastná a stále očakávala nejakú zmenu, ktorá neprichádzala. Manželstvo sa snažila zachrániť až do chvíle, kedy jej začalo byť fyzicky zle. Skončila v nemocnici a povedala si dosť. Neubehlo veľa času a zoznámila sa s Američanom Danielom. Ten bol v Bratislave a v rovnakej reštaurácii, ako sedela aj Liv so svojou dcérou. Oslovil ju a dnes tvoria pár. Vo videu nám herečka opísala, že ako zvláda vzťah na diaľku a ako jej dcéra prijala jej nového partnera.