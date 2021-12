Rozprávkové Vianoce? Budete len pozerať, ako to vyzeralo doma u Zdenky Prednej na sviatky! FOTO

Vyupratované na sviatky, všetko dokonalé? Zabudnite! Pre Zdenku Prednú sú dôležité iné veci! A fanúšičky jej dali za pravdu.

Zdenka Predná (37) dala prednosť pred ruchom veľkého mesta pokojnejšiemu životu v Banskej Štiavnici, a nemusí ľutovať, žije si ako v rozprávke. Hoci mala sľubne rozbehnutú kariéru, ale potom sa akoby z centra diania vytratila, no milovanej hudbe sa neprestala venovať. A lásku k hudbe zdedili aj jej dvaja synovia, napokon, veď aj mali po kom.

Zdenka Predná s manželom, muzikantom Oskarom Rószom (47) si ako miesto na život pre svoju rodinu vybrali Zdenkinu rodnú Banskú Štiavnicu, a veru nemusia ľutovať. Už samotný kraj vyzerá priam rozprávkovo, a to v každom ročnom období, nielen na Vianoce, veď pozrite na tie krásne fotky!

Zdenka spolu s manželom vychováva dvoch synov, Oskara a Eliáša, a ako naznačujú fotky, je celkom možné, že aj z nich raz budú muzikanti, až vyrastú. A v takomto útulnom prostredí jej chlapci vyrastajú. Zdenka má jasno, čo je pre jej rodinu a jej deti dôležité, veľmi presne to vyjadrila týmito slovami:

"Každý deň budú vraj Vianoce..

Jaký si to udeláš, takový to máš

a tak ďalej..

Niekedy pod najchudobnejšou halúzkou drieme najväčšia láska..

Jediné, čo naozaj potrebujeme, je sadnúť si na zem a hrať sa.. už žiadne počkaj, nemám čas! Ešte musim umyť riad, alebo vykvačkat prádlo.. povysávať..nikdy to nekončí..

Hahaha tak to nie!! Stačilo, nemusí to byť vždy dokonalé, aby to bolo krásne..."