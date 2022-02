Rozvedená Lucie Vondráčková že má nového muža? Budete pozerať, kto je to! Preto ho tak tají...

Tajnostkárka Lucie Vondráčková za Vojnarom nesmúti, šepká sa, že už má nového partnera, ale...

Keď sa minulý rok prevalilo, že Lucie Vondráčková má po rozvode s Tomášom Plekancom konečne nového partnera, mnohí jej to priali. S moderátorom Petrom Vojnarom sa Lucie dala dokopy, keď nakrúcala klip k piesni Potřebuju pauzu s rapperom Raegom. Vtedy sa stretla aj s Petrom, ktorý si v klipe zahral jej neverného partnera. Hoci si v klipe strihli milencov, v skutočnosti sa nimi ešte nestali, iskra preskočila až neskôr, keď sa stretli pri svojich ďalších projektoch v rovnakom štúdiu.

Vzťah Lucie Vondráčkovej s bývalým spevákom a moderátorom Petrom Vojnarom mnohých prekvapil, a našlo sa aj dosť takých, ktorí pochybovali o tom, že je to vôbec pravda. Skôr im to prišlo ako snaha cez nový vzťah nasmerovať pozornosť na Luciin nový klip. Špeciálne, ak nielen Peter, ale aj najmä Lucie, ktorá o súkromných veciach inak nezvykne hovoriť, sa zrazu snažili všetkým naokolo potvrdiť, že sú naozaj vo vzťahu.

Zlé jazyky dokonca tvrdili, že Lucie potrebovala vyrukovať s novým vzťahom aj preto, lebo vedela o blížiacej sa svadbe jej exmanžela Tomáša Plekanca s Luciou Šafářovou, ktorá sa konala koncom septembra minulého roka. No napríklad Luciin otec o Petrovi povedal len toľko, že je to iba jej kamarát a že im ho ešte nepredstavila. A hoci si tak Vondráčková, ako aj Vojnar zakladajú na rodine, nestrávili spolu ani rodinné vianočné sviatky, dokonca to vyzerá tak, že sa definitívne rozšili práve už pre Vianocami.

Napriek tomu, že to pre speváčku vyzerá na krach ďalšieho vzťahu, ak to vzťah vôbec bol, Lucie Vondráčková vraj nemá dôvod byť smutná. V kuloároch sa totiž šepká, že Plekancova exmanželka už nie je sama a jej vyvoleným je tento známy muž, pozrite si FOTO v GALÉRII. A prečo teda svoj vzťah taja? Dôvodom má byť fakt, že dotyčný pán zatiaľ neukončil aktuálny vzťah so svojou terajšou oficiálnou priateľkou...