Lukáš Vaculík že má novú lásku? Prekvapí vás, kto je jeho partnerka!

Hoci charizmatickému hercovi Lukášovi Vaculíkovi manželstvo s blondínkou Petrou, s ktorou ma jediného syna Lukáša, skrachovalo a v roku 2014 sa skončilo rozvodom, na nezáujem žien sa nemôže sťažovať. A nemusí chodiť ďaleko, už jeho herecké kolegyne sú z neho nadšené, na jeho adresu vyslovujú len samé chvály.

Lukáša ako muža a kolegu si pred časom veľmi pochvaľovala česká herečka Petra Kostková, ktorá s ním hrala v krimi seriáli Temný kraj. „Ja mám Lukáša veľmi rada, rada s ním hrám. Naše vnímanie profesie je obdobné. A myslím a dúfam, že sa dopĺňajú naše osobnosti. Cítim to tak. Hrám s ním nevýslovne rada, je úžasný herec aj človek,” básnila o ňom herečka dokonca v čase, keď mala krátko po svadbe so slovenským režisérom Jakubom Nvotom.

A nemenej nadšená z Vaculíka bola aj ďalšia herecká kolegyňa Mahulena Bočanová. „Lukáš je moja láska, moja srdcovka. My spolu hráme v divadle skoro každý deň, ale ja ho mám rada najmä ako človeka. Je to frajer, nádherný chlap, ale ako človek je mimoriadny. O ňom tak hovorí každý, koho sa spýtate, a nielen baby, ktoré očarí jeho krása. Dokonca aj chlapi. On je vážne fajn," priznala pre český magazín Sedmička. Ale teraz sa zdá, že na charizmatického Vaculíka môžu ostatné ženy zabudnúť, lebo už nie je sám.

Ako sa ukázalo počas pohrebu režiséra legendárnych Básnikov Dušana Kleina, miesto po boku Lukáša Vaculíka je už obsadené. Vaculík si zahral v poslednej časti Básnikov, kde nahradil Karla Rodena, ktorý už v pokračovaní nechcel účinkovať, a tak sa so slávnym režisérom prišiel osobne rozlúčiť. A nie sám, sprevádzala ho jeho nová láska. No, nová... Lukáš, ktorý je známy tým, že si súkromie chráni, je s touto brunetkou už dlhšie, len nemali potrebu to oznamovať svetu. Pozrite si v GALÉRII FOTO Lukášovej novej lásky a dozviete sa aj to, koho to vlastne Vaculík zbalil. Budete len pozerať!