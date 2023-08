Módna dizajnérka Jitka Klett vytvorila kolekciu šiat zo záberov, ktoré zhotovil exprezident Rudolf Schuster.

Ten sa prekvapivo stal pred deväťdesiatkou súčasťou módneho biz­nisu. Vtiahla ho doň svetoznáma módna návrhárka slovenského pôvodu Jitka Klett (48). „Pred ôsmimi rokmi mi na jednej spoločenskej akcii v Košiciach ukazoval knihy plné krásnych fotografií z Islandu. Dva roky som na ne nevedela zabudnúť, až som napokon fragmenty z nich preniesla na látky šiat, z ktorých som vytvorila celú módnu kolekciu,“ vysvetľuje dizajnérka nevšednú kooperáciu. Po niekoľkých módnych prehliadkach si spoluprácu nedávno zopakovali. „Tentoraz som na látky svojich modelov využila Rudove fotografie slovenských zamrznutých riek,“ dodáva. Niekdajší prezident netají spokojnosť. „Tie šaty sú úžasné. Nikdy by som si nepomyslel, že moje fotografie sa využijú aj na takéto účely,“ povedal nám.

Modelky na vode

Jitka Klett svoj pracovný vzťah s Rudolfom Schusterom (89) medzičasom povýšila na kamarátstvo. „Je to veľmi príjemný a zábavný človek aj džentlmen, ktorých na Slovensku nie je veľa,“ opisuje niekdajšiu hlavu štátu. Šaty, látky, ktoré boli posiate fotografiami z Islandu, jej priniesli veľkú medzinárodnú slávu. „Predviedla som ich vo svojej módnej šou Magic of Element len na troch miestach. Najprv v Prahe v Kostole svätej Anny, potom v Abú Zabí v jednom z najluxusnejších hotelov sveta Emirate Palace a napokon v Košiciach v starej krytej plavárni. Tam to bolo najpôsobivejšie,“ tvrdí a pokračuje. „Uprostred bazéna sme spravili mólo a modelky chodili akoby po hladine vody. Skvelé to však bolo aj v Emirátoch. Tam som predviedla svoju kolekciu ako historicky prvá Slovenka,“ hovorí významne.



Ďalšiu kolekciu šiat zostavenú z látok, na ktoré preniesla fragmenty fotografií, vytvorila pre módnu prehliadku s názvom Luna. „Tentoraz išlo o zamrznuté slovenské jazerá a rieky. Pracovala som na tom asi rok,“ hovorí. Módnu šou usporiadala nedávno v Prahe v jednej zo záhrad obrovskej prvorepublikovej vily. Schuster na nej však chýbal. „Keď ma Jitka oslovila, povedal som jej, pokojne si z tých záberov vyber, čo chceš. Je to veľmi šikovná dáma. Šaty od nej nosí aj moja dcéra,“ prezrádza bývalá hlava štátu a pokračuje. „Prvú prehliadku s inšpiráciami z Islandu som si so záujmom pozrel, bohužiaľ, táto nová s jazerami mi ušla. Zhodou okolností som si v tom čase s rodinou rezervoval dovolenku v Taliansku,“ vysvetlil.

Už má všetko

Módne trendy exprezident ne­sleduje, no šaty jeho kamarátky sa mu páčia. „V tomto ťažkom období treba ľuďom ukázať niečo krásne a ľudské. Vždy som rád, keď môžem vidieť niečo pekné, a zvlášť, tak ako v tomto prípade, keď je to vytvorené z mojich fotiek,“ hovorí potešene. „Keď Boh dá, budem mať deväťdesiat. Už mám všetko, čo som v živote chcel mať, a už nič nepotrebujem. Som spokojný. Tieto módne výtvory preto vnímam ako zaujímavý bonus, s ktorým som nepočítal,“ vyjadril sa ďalej. Jitka Klett po spolupráci s Rudolfom Schusterom zvažuje svoje meno spojiť aj s ďalšou osobnosťou, herečkou a manželkou bývalého českého prezidenta Václava Havla Dagmar Havlovou. „Je to moja priateľka, aj dnes sme si písali. Mám ju veľmi rada najmä pre jej ľudské vlastnosti. To, že sa orientuje v móde a pri výbere outfitov nezvykne šliapnuť vedľa, je len plus,“ podotýka, no detaily spolupráce zatiaľ prezradiť nechce.

Pravda o najkrajších ženách

Na propagáciu svojej značky Klettová osobnosti zo šoubiznisu nevyužíva. „Zdá sa mi to neférové k zákazníčkam z iných profesií. Ako k tomu prídu právničky, lekárky, učiteľky či podnikateľky, ktoré na šaty z mojej dielne musia zarobiť?“ kladie si rečnícku otázku. Vyťahuje však ešte jeden dôvod. „Odsudzujú to aj klientky z vysokých kruhov. Môžem vám garantovať, že žiadna z nich si nekúpi a neoblečie šaty, ktoré mala predtým na sebe nejaká celebrita. Takže pre mňa by to bolo kontraproduktívne,“ hovorí otvorene. S požiadavkou na požičanie šiat za reklamu sa však stretáva často. „Chápem, že celebrity často nemajú veľa peňazí, ale mám aj klientky, ktoré si rok odkladajú peniaze, aby si mohli kúpiť nejaký môj model,“ vysvetľuje svoju obchodnú taktiku.



Módnej dizajnérky, ktorá svoju šou usporiadala v dvadsiatich siedmich krajinách sveta, sa na záver pýtame, či ešte platí, že najkrajšie dievčatá sú na Slovensku. „U nás máme veľmi krásne dámy, ale ak mám byť úprimná, suverénne najkrajšie sú Rusky a Ukrajinky. Bavili sme sa o tom aj so slávnym návrhárom Slavom Zajcevom po spoločnej šou v Moskve. Keď som napríklad v Egypte, zostavu modeliek vyberám aj niekoľko hodín a stále nie som spokojná. Preto keď chystám šou v zahraničí, kam so mnou necestujú modelky, s ktorými spolupracujem, si žiadam Rusky a Ukrajinky,“ uzatvára.

