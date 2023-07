Russell Crowe (59) sa vybral do ulíc Karlových Varov a začali sa diať veci.

Rozruch v kúpeľnom meste, ktoré každý rok na začiatku prázdnin žije filmovým festivalom, nastal deň pred oficiálnym otvorením festivalu. Ulicami Karlových Varov sa totiž celkom nečakane začal pohybovať herec Russell Crowe. Keďže za ostatné obdobie mal slávny gladiátor obrovské výkyvy hmotnosti, obyvatelia mesta si neboli celkom istí, či je to on. „Keby ho nesprevádzali osobní strážcovia a nemaskoval by sa čiernymi okuliarmi, zrejme by nikomu nenapadlo, že je to on,“ povedali nám domáci.



Keď ho niekto na ulici oslovil, správal sa ako ozajstná hviezda, čiže veľmi príjemne. „Debatoval s ľuďmi a veľmi chválil naše mesto. Pýtal sa, ako sa tu žije, a nemal žiaden problém s podpismi a fotením. Úplne sa roznežnil, keď ho zastavila mamička s asi ročným dieťaťom na rukách. Prihováral sa mu, hladil ho po hlave a lícach. Kto by to na neho povedal?“ dozvedeli sme sa v uliciach. V chválospevoch na Karlove Vary Russell pokračoval počas nášho stretnutia. „Vôbec som o tomto meste a festivale netušil. Tá architektúra a história, všade, kam sa človek pozrie, ma dostala. Festival zasadený do krajšieho prostredia som ešte nikdy nevidel. Som tu prvýkrát a toto miesto ma naozaj ohromilo. Je nádherné. Vyzerá to tu naozaj ako v rozprávke. Bonusom môjho povolania je, že môžem spoznávať miesta, na ktoré by som sa možno nikdy nedostal,“ vyznal sa.

Jubileum neoslávi

Russell Crowe bol vo Varoch dovedna päť dní. Prioritne ho tam členovia festivalového výboru pozvali, aby mu udelili cenu za mimoriadny umelecký prínos do svetovej kinematografie, no viac ako Krištáľový glóbus z rúk prezidenta festivalu Jiřího Bartošku ho potešilo, že tam mohol mať finále svojho koncertného turné. „Na javisku so svojou muzikou sa cítim oveľa lepšie ako na červenom koberci. Je za to menej peňazí ako za filmy, ale nevedel by som bez toho žiť,“ priznal. Naopak, veľmi nerád sa hlási k svojmu veku. Budúci rok v apríli ho čaká šesťdesiatka. „Už oslavujem len narodeniny iných ľudí, moje ma nezaujímajú. Keď sa ráno pozriem do zrkadla, poviem si – bože, kto to je? Už som prekročil istú hranicu, čo už,“ zamyslel sa.

