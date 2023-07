Preklínam ťa naveky, Rusko! Neúspešný emigrant Ján Mazák sa nevie spamätať zo sklamania z kedysi milovanej krajiny.

Skrachovaný muzikant a podnikateľ, zadlžený gambler v exekúciách, bezdomovec a nadšený obdivovateľ Ruska a jeho národa. „Zbožňujem ho a chcem mu zasvätiť svoj život a všetku svoju prácu,” vyhlasoval Košičan Ján Mazák (46) vzletne ešte nedávno, kým nenarazil na tvrdú realitu. Vyzbrojený umeleckým menom Jean de Mazac, no s pocitom ukrivdeného a nedoceneného génia sa pre uznanie a slávu, po ktorej tak veľmi túžil, rozhodol emigrovať do Ruska.



Natiahol sa teda do neo­prénového obleku a s plávacím kolesom sa dostal z estónskeho brehu rieky do ním vysnívanej krajiny. Namiesto oslavných fanfár ho však v Rusku okamžite obvinili z nelegálneho prekročenia hraníc a posadili do basy. Po viac ako dvoch mesiacoch za mrežami ho poslali domov, kde sa svoj šialený príbeh snaží speňažiť. Niekoľko hodín po príchode do Košíc prezradil, že po neprávostiach, ktoré tam zažil, pre zmenu oslavuje Ukrajinu. Za spoveď z dobrodružnej cesty si od týždenníka PLUS 7 DNÍ vypýtal päťsto eur. Napokon sa rozhovoril aj zadarmo.

Nepotrebný

Ján „Jean“ Mazák je v súčasnosti celkom iste najslávnejší „šaľeny vychodňar“ sveta. Jeho podivuhodný emigračný výstrelok zabáva ľudí v rôznych kútoch planéty dokonca ešte viac ako anglicky koktajúci Igor Matovič v Bruseli. Na svoju dobrodružnú cestu, ktorú si naplánoval na štvrtok 27. apríla, sa dôkladne pripravil a počas pobytu za mrežami ju podrobne zmapoval. Svoje zápisky nazval Denník z ruskej väznice. „Všetko premyslené, všetko pripravené. Mapa Estónska, Narvy a Ruska v taške,“ začína svoj exkluzívny denník. Jeho romantické plány ani zďaleka nevyšli tak, ako si predstavoval.



Komplikácie vznikli už počas plavby. Najprv zistil, že pláva nesprávnym smerom, neskôr sa vraj vyčerpaný takmer utopil. S batožinou, ktorá pozostávala z notových zápisov diel, ktoré skomponoval, tristo eur a uteráka, občas plával aj na chrbte. Nelegálny vstup do vysnívanej krajiny musel vysvetľovať hneď na brehu jazera príslušníkom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a vzápätí počas policajných výsluchov.



„V Európe neexistuje sloboda slova, došlo k amerikanizácii šoubiznisu a umenia, vytratil sa záujem o klasickú hudbu. Nedá sa slobodne tvoriť, nikto to nepotrebuje a národné umenie sa nepodporuje,“ citoval ho portál 47news.ru. Sťažoval sa aj na rast cien, na toleranciu LGBT komunity či nových pohlaví. Nezabudol tiež pripomenúť, že Slovensko podporilo sankcie voči ruskému finančnému a bankovému sektoru. „Zbožňujem ruský ľud a sám mu chcem zasvätiť svoj život a všetku svoju prácu," povedal vraj doslova. Na znak vrelej sympatie pred nimi vyrukoval so skladbou, ktorú pomenoval Vivat Rusko. Aby zdôraznil, ako vážne to myslí, na portáli youtube.com názov diela zverejnil dokonca v azbuke. „Jeho prvé akordy pripomínajú našu hymnu,“ zhodnotili Mazákovo umenie novinári. Aby toho nebolo málo, pochválil sa tiež skladbou s názvom Vodcovi veľkého ruského ľudu Vladimirovi Putinovi.

Sťažovať sa chce aj v Rusku

Vidina, že sa uplatní v niektorom z ruských divadiel, ktorým plánoval predávať svoje diela, sa veľmi rýchlo rozplynula. Namiesto vrúcnej náruče a azylu sa dočkal obvinenia z nelegálneho prekročenia hraníc, za ktoré mu hrozilo vraj až šesťročné väzenie. Napokon za mrežami strávil „len“ niečo vyše dvoch mesiacov. Najprv v Petrohrade a potom v meste Kingisepp. Svoje prechodné pobyty vo svojom denníku opisuje ako gulagy či lágre, kde zažíval nekomfort aj psychické týranie.



„Namiesto záchoda diera v zemi, špinavá ľadová voda a kamera. Vzali mi všetko okrem oblečenia a cigariet. Aj lieky. Najhoršie je, že som chorý a mám horúčku, no nikoho to nezaujíma,“ zaznamenal si. „Stačí, že ste zatknutý, teda ešte nie obvinený, a strácate všetky práva. Občianske aj ľudské. To myslím doslova, nepreháňam,“ posťažoval sa ukrivdený aj Denníku N. Špeciálne ťažko znášal, že nemal možnosť skontaktovať sa so svojou matkou. O, podľa jeho slov, neľudských väzenských podmienkach, ignorovaní ľudských práv a prehnitom ruskom súdnictve vraj plánuje informovať aj ruské médiá. „Dovolenka all inclusive v ruskej base za peniaze, za ktoré som mohol dovolenkovať štyrikrát v Dubaji,“ zhodnotil ironicky pre PLUS 7 DNÍ.

Putin v koši

Advokáti, ktorí Košičana zastupovali v súdnych konaniach, ho vraj nabádali, aby ostal vo väzbe do septembra a oni sa za ten čas pokúsia jeho pobyt v Rusku zlegalizovať. No Mazák pre zlé podmienky v base odmietol zotrvať dlhšie, než musel. Mestský súd v Kingiseppe ho uznal za vinného, uložil mu pokutu vo výške dvadsaťtisíc rubľov (197 eur) a nariadil okamžité vyhostenie z krajiny. Skôr ako odišiel, demonštratívne a sklamaný vyhodil do koša operu oslavujúcu Putina. „Ach, Rusko, Rusko. Čo si mi to vykonalo! Iste by bolo lepšie, keby som sa v tej rieke utopil! Vtedy by som nemusel preklínať krajinu, ktorú som tak vášnivo miloval! Preklínam ťa naveky, Rusko! Si môj osamelý večný pamätník, môj hrob!“ napísal si pateticky do svojho denníka. Otočil aj svoj svetonázor. „Odteraz sa budem modliť za ukrajinských zajatcov,“ vyhlásil a na sociálnu sieť zavesil ukrajinskú zástavu.

Vyhrážky

Ján Mazák sa už nachádza na Slovensku. O svojej ceste nás informoval počas putovania domov. „Cesta je zdĺhavá a únavná, ale bezproblémová. Neviem povedať, či sa všetko obracia k lepšiemu, skôr by som tvrdil opak. Neviem, či mi väzba nezhoršila zdravotný stav,“ posťažoval sa s tým, že teraz sa chce predovšetkým liečiť a oddychovať. „Potom sa uvidí. Musím sa vrátiť do reálneho života. Možno si zas pôjdem zaplávať do nejakej krajiny. Nuž čo, nepreslávili ma moje diela, preslávim sa plávaním,“ zhodnotil pred nami svoju budúcnosť.



Podľa našich informácií sa v Košiciach nasťahoval k matke do prenajatého bytu a rozmýšľa, ako svoj príbeh speňažiť. Keď sme ho požiadali o rozhovor, vypýtal si zaň päťsto eur. „Médiám zdarma informácie neposkytujem,“ oznámil nám a hneď vyrukoval s ďalšími podmienkami. „Budem mať právo autorizácie článku a bude sa tam hovoriť aj o mojich umeleckých ambíciách. Čiže komplexný pohľad na moju osobu,“ stanovil si. Keď sme odmietli a povedali mu, že hodláme čerpať z nám dostupných zdrojov, prešiel na vyhrážanie. „Ak niečo z ohovárania mojej osoby zverejníte, váš týždenník to bude stáť omnoho viac než len hlúpych päťsto eur,“ rozhorčil sa a odkázal nás na trestný paragraf.

Trápil otca

V každom prípade bol Ján Mazák známou firmou ešte skôr, ako sa preslávil plávaním do Ruska. Vyštudovaný muzikant písal štvavé blogy, v ktorých dehonestoval slovenskú kultúru, politiku a, samozrejme, spriadal ódy na Rusko. Keď sa prihováral Slovákom, zdravil ich fašistickým pozdravom Na stráž! Kedysi bol spolu s otcom súčasťou orchestra divadla v Košiciach. Pri spomienke na neho sa aj po desiatich rokoch, keď inštitúciu opustil, niekdajší kolegovia chytajú za hlavu. „Stále chcel v divadle presadiť nejakú svoju operu. Uveril tomu, že je génius, a presviedčal nás, že nič také geniálne ako to, čo vytvoril, neexistuje. Potom začal urazený podávať trestné oznámenia. Policajti vedeli, že sú to bludy a že nie je v poriadku, ale museli sa tým zaoberať. No my nie sme psychiatrický ústav,“ zhodnotili v Národnom divadle Košice.



Najväčšie trápenie svojím vyčíňaním Mazák spôsoboval otcovi, ktorý bol rovnako zamestnaný v orchestri divadla. „Bol to sympatický pán, no pre syna sa trápil. Ešte horšie to bolo, keď Ján prepadol alkoholu. Na chodbách sa hádali, a keď vyzeral, akoby bol pod vplyvom alkoholu, otec ho nechcel pustiť na javisko. Snažil sa mu pomôcť, no už to nešlo,“ dozvedeli sme sa ďalej. Z divadla napokon odišiel po vzájomnej dohode a začal sa venovať neumeleckej činnosti.

Slováci, nekultúrna rasa?

Snažil sa podnikať s malou pekárňou, no skončil zadlžený a v exekúcii. Krachom dopadol aj jeho zámer vydávať knižné publikácie. Na ešte väčšie dno spadol, keď začal gamblovať. Zo svojho neúspechu sa liečil písaním štvavých blogov. „Nie si viac než nekultúrna rasa podobajúca sa prasatám váľajúcim sa v bahne nevedomosti a nekultúrnosti,“ napísal ostro slovenskému národu a neštítil sa opľuť naše kultúrne dedičstvo.



„Zo Suchoňovej komunistickej Krútňavy bolia uši aj hluchého. Si národ čandalov uctievajúci polomaďarského pseudodramatika, Maďara Országha, ktorého marťanskému slangu nerozumie ani Slovák, ani Maďar. Slovenskou kultúrou je cigánsky rap, slovenskou slobodou je platené otroctvo, slovenskou hrdosťou je pijanstvo a výtržníctvo, slovenským umením kradnutie. Slovák a cigáň? Rozdiel iba vo farbe pleti,“ rozohnil sa a spomínal aj Hitlerovu knihu Mein Kampf. „Je u nás zakázaná, ale korán či talmud, ktoré sú plné agresívnych textov, sú u nás považované za posvätné spisy,“ spriadal pomätene.

Denník z pekla

Keď pred tromi rokmi Jánovi Mazákovi zomrel otec, išlo to s jeho životom z kopca. Rany osudu si začal zaznamenávať do zošita, ktorý nazval Denník z pekla. „Peklo mne a našej nešťastnej mame prichystal jej druhý syn,“ spomínal staršieho nevlastného brata. Po smrti otca sa rodina rozhodla predať byt a presťahovať sa do menšieho rodinného domu. Keďže na Mazáka boli uvalené exekúcie, matka prepísala byt na staršieho syna.



„Realita bola taká, že tento denník som písal v podnájme, ktorý bol celkom zadarmo. Buď na železničnej stanici, alebo na lavičke v parku. A pre mamu sa jeho byt stal väzením, od ktorého nemala kľúče a kde každý jej pohyb sledovali nainštalované kamery. Mojej milovanej mame a mne pripravil diabol, jej druhý syn, muky horšie, než sú oheň a síra Jánovho Zjavenia,“ vyjadril sa básnicky. Aj preto sa vyslobodenie z pekla snažil nájsť v zidealizovanom Rusku. „Chcel som dokončiť svoje rozpracované diela, odísť z tejto bohmi zabudnutej, nekultúrnej krajiny a postarať sa o budúcnosť mojich ,detí‘, hudobných, dramatických a filozofických diel,“ končí rozprávanie neuznaný génius.

