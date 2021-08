Sanelovu tvár nik poriadne nevidel, no teraz Jasmina odhalila, že on je celý... FOTO ako dôkaz!

Jasmina Alagič si žije život šťastnej ženy, lebo ma pri sebe dvoch mužov ktorých miluje najviac na svete. Jedným z nich je jej manžel Patrik Vrbovský, a tým druhým, samozrejme, jej malý veľký muž - syn Sanel. Obom zvykne hovoriť aj Paťko, veľký a malý.

Tomu veľkému venovala nedávno krásne vyznanie: "Zamilovala som sa do Teba prvýkrát, keď sme boli spolu niekoľko hodín vkuse a ja som mala možnosť spoznať, akým úžasným chlapom Patrik Vrbovsky je. Zamilovala som sa druhýkrát, keď som sa stala Tvojou ženou, ten neuveriteľný príval lásky, akým ma zahŕňaš a ten nádherný pohľad na Teba, aký si šťastný, že sme sa našli, v deň nášho sobáša si budem pamätať navždy🤍."

Na svojom mužovi si cení veľa vecí, a jednou z nich je aj to, akým skvelým otcom je pre ich makého syna: "Moje najväčšie zamilovanie do teba, čo som už naozaj neverila, že môže láska stále rásť, prišlo, keď sme sa stali rodičmi, keď Ty si sa stal APOM. A od toho dňa častokrát s dojatím, ale hlavne neuveriteľným šťastím sledujem Váš prekrásny vzťah plný nekonečnej lásky, hudby, smiechu, podpory, a hovorím si, bodaj by každé dieťa na svete malo takého Teba🙏🏽."

Svojho syna Jasmina a Patrik síce neskrývajú, len sa ho snažia chrániť, preto ho na sociálnych sieťach príliš neukazujú. Jasmina však zverejnila fotku, na ktorej odhalila, ako ten jej "malý princ" vlastne vyzerá a pripísala aj výstižný komentár. Fanúšičky s jej slovami celkom súhlasili, malý Sanel naozaj vyzerá ako... Veď pozrite v GALÉRII.