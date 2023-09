Plnoštíhla Názlerová si myslí, že v niektorých modeloch vyzerá lepšie ako modelky. „Do šiat patrí aj trochu rici, aj cici," vraví.

Moderátorka Renáta Názlerová, ktorú vo februári vyhodili z pozície riaditeľky DSS v Pezinku, sa ani dnes nenudí. Venuje sa práci lektorky komunikácie, dopisuje ďalší román a hoci v lete oslávila 55 rokov je aj neustále aktívna na sociálnej sieti. Tu pridáva množstvo svojich záberov a snaží sa tak dvíha sebavedomie ženám väčších veľkostí. Miluje nakupovanie a nové šaty aj rada ukazuje iným.

V poslednom období sa zamerala na kolekcie koláží, kde zrovnáva neznámu modelku a seba, ako hrdú moletku, v tých istých outfitoch. „Tu máme rifľové šaty, modelka má veľkosť 42, ja 50 – 52. V móde nie je nič nemožné, nič prikázané a nič zakázané. Móda má byť inšpiráciou, nie limitom. Má nám slúžiť, nie my jej sa podriaďovať,“ tvrdí sebavedomo Názlerová, ktorá si je vraj plne vedomá svojej plnosti. „Nijako nespochybňujem, že táto modelka je krásna štíhla, mladá kočka, ale nemôžem si pomôcť, do šiat určite patrí aj trochu rici, aj trochu cici, alebo inak povedané: Že máš trochu boky oblé, správny chlap hneď zvolá olé,“ vzdáva hold oblým krivkám.

A to, že sa vie aj sama pochváliť a nechýba jej sebavedomie, si mnohí fanúšikovia Názlerovej dávno všimli a vôbec im to neprekáža. „Červenú farbu naozaj môžem. A tak som si objednala tento overal, ja ho mám vo veľkosti 52, modelka 42. Opäť neskromne skonštatujem, že sa my ženy s kilami navyše nemusíme hanbiť a že znesieme aj porovnanie s modelkami,“ vraví pyšne Názlerová, ktorá priznala, že obyčajne nakupuje v dvoch obľúbených e-shopoch.

„Keď ma nejaké šaty zaujmú a na stránke je v nich aj modelka, predám staršie veci, daný model si objednám, skombinujem ho s tým zo stránky a zdá sa mi to veľmi inšpiratívne,“ myslí si moderátorka, ktorá rada experimentuje.

„Raz som tam natrafila na nejaké šaty, pozerám a hovorím si – veď tá baba v tom vyzerá hrozne, tak som si ich objednala vo svojej veľkosti,“ spomína. Keď dorazili, odfotila sa v nich a oba zábery položila vedľa seba. „Fakt si myslím, že v nich so svojou päťdesiatdvojkou vyzerám lepšie ako modelka s veľkosťou 42,“ dodala odvážne na záver Renáta.