Magdaléna Šebestová sa podelila s fanúšikmi o bolestivú správu. Počas dovolenky sa dozvedela, že prišla o jedného zo svojich rodičov.

Šebestová sa momentálne nachádza spolu s dcérkou a kamarátmi na pobyte v Chorvátsku. Počas letného oddychu ju však zaskočila nepríjemná informácia, o ktorú sa v ťažkých časoch podelila aj so svojimi fanúšikmi.

„Môj najsmutnejší deň v živote! Tati, ľúbime ťa,“ Šebestová zverejnila v storyčkách správu o úmrtí svojho otca, ktorú doplnila o ikonku zlomeného srdiečka a čierne pozadie. So svojimi rodičmi mala veľmi blízky vzťah, preto ju to zasiahlo o to bolestivejším spôsobom.

Len pred pár dňami pritom zverejňovala šťastné zábery z dovolenky v Chorvátsku. Tešila sa na oddych, ktorý ju čaká a prvé letné dobrodružstvo s dcérou Ninkou, ktorú má s futbalistom Jánom Ďuricom. Na jednej z fotografií ju zachytila kamarátka so šťastným výrazom v tvári, k čomu pridala peknú myšlienku o tom, že by chcela takéto situácie zažívať čo najčastejšie.

„Chcem len také momenty v živote, aby som mala dôvod na úsmev...,“ Šebestová napísala na sociálne siete vo chvíli, keď ešte netušila o tom, ako dramaticky sa o pár dní zmení jej osud. Dovolenku pri mori tak bude musieť predčasne ukončiť z tých najsmutnejších dôvodov.