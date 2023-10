Šéfkuchár Andrea opäť sám: Po rozchode s mafiánovou ex mu to nevyšlo ani s touto kráskou

Taliansky šéfkuchár Andrea Ena pomotal hlavu niekoľkým ženám z nášho šoubiznisu. Zatiaľ žiadna nebola tá pravá.

Potrpí si na známe Slovenky. Pod Tatrami žije taliansky šéfkuchár Andrea Ena (43), ktorý pripravuje špeciality pred kamerami markizáckeho Telerána či Dámskeho klubu na RTVS už takmer dvadsať rokov a za ten čas randil s niekoľkými známymi Slovenkami.

Na Slovensku sa Andrea Ena prvý raz objavil v roku 2002. Pricestoval za vtedajšou priateľkou pochádzajúcou z Ružomberka, s ktorou sa zoznámil ešte v Taliansku. Hoci im vzťah nevydržal, kuchár si náš kraj zamiloval. Rozhodol sa zostať a podnikať. Pláže slnečnej Sardínie vymenil za život v srdci Európy a dnes tu vlastní niekoľko reštaurácii - v Ružomberku a v Bratislave. „Prvých pätnásť rokov som býval na Liptove a poznám aj Tatry,“ tvrdil kuchár po tom, čo sa presťahoval do Bratislavy. Súčasne sa mu za uplynulé roky podarilo vystriedať niekoľko missiek, moderátoriek či herečiek.

Podnikavý Andrea chodil v roku 2018 s moderátorkou relácie Na chalupe Katarínou Jesenskou (52), ktorá má dvoch už dospelých synov. Padli si do oka počas nakrúcania spomínanej relácie, po vyše roku si dali zbohom. V roku 2020 randil už s finalistkou Miss Universe SR a módnou návrhárkou Martinou Grešovou (35) ani ich láska dlho netrvala. Neskôr zbalil expartnerku mafiánskeho bosa a bývalú Miss Slovensko Adrianu Pospíšilovú (38),ktorá sa preslávila aj tým, že porodila dvojičky bosovi bratislavského podsvetia Jurajovi Ondrejčákovi, alias Piťovi. Ibaže v roku 2011 ho zatkli a neskôr poslali do basy, kde si odpykáva dvadsaťtriročný trest.

Na rodeného Sardínčana sa však Slovenky lepia ako osy na med a pred rokom sa pochválil, že má po svojom boku opäť novú krásku. Zamiloval sa do bývalej modelky Denisy Šišky, ktorá má už takisto čo-to za sebou.

Zbalil modelku a jogínku

Sardínčan podľahol pred rokom čaru ďalšej slovenskej krásky a vzal ju na luxusnú dovolenku na Maldivy. Na zábere, ktorý vtedy zverejnil, objíma bývalú modelku a vizážistku Denisu Šiška, za slobodna Mlynekovú. Jej meno si môžeme pamätať z minulosti, v roku 2009 totiž vystriedala po boku trnavského podnikateľa Rasťa Brezovského najvychytenejšiu moderátorku Adelu Vinczeovú, vtedy ešte Banášovú. Románik s ďalšou štíhlou blondínou netrval dlho a po rozchode začala Denisa cestovať. Šesť rokov študovala v Indii jogu a potom sa odsťahovala na Island, kde žila s fotografom Ľubom Šiškom a porodila svoje prvé dieťa - dcéru Atlas. S manželom splodili aj syna Deniska, o pár mesiacov však išli od seba a dvojnásobná mama sa vrátila na Slovensko.

Denisa s Andreom navštívila niekoľkokrát jeho rodné Taliansko. Dokonca ešte v júli spolu dovolenkovali na Sardínii. Dnes však po ich spoločných fotkách na sociálnych sieťach už niet ani stopy. Vymazali ich. Zisťovali sme preto, či sa rozišli a či za ich rozchodom je niekto tretí. „Áno, rozišli sme sa. A nie, nebol v tom nikto ďalší. Len to už nefungovalo, tak akoby malo," odvetila nám smutne Denisa.