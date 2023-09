Stará láska nehrdzavie. Alebo áno?

Reper Separ (36) a speváčka Tina (38) boli kedysi harmonický pár. Pôsobili ako stabilná dvojica, ktorá spoločne vychováva svoje dve deti - dcéru Aničku (8) a Tininho syna Lea (9). Aj keď Leo nie je raperov biologický syn, majú spolu veľmi blízky vzťah.

V auguste 2020 však dvojica priznala, že ich šesťročné manželstvo stroskotalo a každý si ide vlastnou cestou. „Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta ,v dobrom aj v zlom‘. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli. No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať,“ priznal v tom čase na svojom Instagrame samotný Separ.

Pre mnohých fanúšikov to bol šok. Oni sa však nerozišli v zlom a obaja sa rovnakým dielom podieľajú na výchove detí. „Frekventovaná otázka je, ako často mám deti. Týždeň ja, týždeň mama. A áno, aj Leo k nám stále chodí, veď mi je ako syn,“ vyjadril sa v minulosti reper, ktorý v tom čase bojoval so zákernou chorobou a podstupoval náročné chemoterapie.

Nečakaný rozchod

Na jar 2021 začal randiť s dvadsiatničkou Cynthiou Tóthovou. Nasledovalo sťahovanie do reperovej vily pri jazere v dedinke neďaleko Bratislavy. Dvojica sa chválila zamilovanými fotkami a ich vzťah vyzeral idylický. Dokonca ešte v júli spolu s deťmi Aničkou a Leom boli na dovolenke na gréckom ostrove Santorini.

Včera Slovenskom obletela správa, že ich láske je koniec. Do redakcie Plus JEDEN DEŇ prišiel anonymný tip, ktorý tvrdí, že dvojica išla od seba. Svedčí o tom napríklad aj skutočnosť, že reper už mladú tanečnicu nesleduje na sociálnej sieti Instagram a ani ona jeho. Dvojica sa však oficiálne k rozchodu zatiaľ nevyjadrila.

Aj Tina je voľná. Vráti sa k Separovi?

V čase, keď začal Separ randiť so Cynthiou, stretla novú spriaznenú dušu aj Tina. Očaril ju vtedy mladý 22-ročný boxer Karol Itauma, ktorý trávil veľa času v zahraničí, a tak ich vzťah bol občas skôr na diaľku. Preto si mnohí mysleli, že to dlho nevydrží. A zjavne mali pravdu.

O ich rozchode sa šuškalo už niekoľkokrát. Naposledy koncom minulého roka. V poslednej dobe však spolu dvojica nebola videná a ani príspevky na sociálnych sieťach ich pretrvávajúcu lásku nepotvrdzovali. Práve naopak, spoločné fotky dávno zmizli a ani jeden druhého už dávno neukazuje ani nesleduje na Instagrame. Podľa našich informácií je momentálne aj Tina bez priateľa. „Teraz je Tina voľná, nikoho nemá, venuje sa deťom a práci,“ dozvedeli sme od zdroja z jej blízkeho okolia.

Mnohých preto určite napadne otázka, či sa Tina a Separ k sebe nevrátia, keďže momentálne sú obaja bez partnerov a často sa aj kvôli deťom stretávajú. Užili si spoločne februárovú detskú oslavu svojich ratolestí a Tinu bolo dokonca vidieť v jednom podniku, kde reper vystupoval. „K sebe sa zrejme nevrátia, tvrdia, že sú len kamaráti. Podporujú sa kvôli deťom,“ dodal náš zdroj. Ale kto vie, možno aj oni časom zistia, že aj u nich platí staré porekadlo - Stará láska nehrdzavie.