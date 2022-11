Rodinka ako zo žurnálu? Modelka Alena Šeredová s famíliou svojho snúbenca krstila rozkošnú dcéru Vivienne, no keď zbadáte jej svokru... Talianska boháčka opäť nesklamala!

Žúrka za všetky drobné! V rodine modelky Aleny Šeredovej a jej talianskeho boháča mali milú udalosť. Po vyše dvoch rokoch od jej narodenia sa rozhodli pokrstiť ich malú Vivienne, a pri tej príležitosti sa zišli tí najbližší, hoci v talianskych pomeroch z toho bola celkom slušná party.

Alena Šeredová sa na sociálnej sieti pochválila fotkami zo slávnostnej udalosti. Rodinnej udalosti sa zúčastnila aj najstaršia členka talianskej famílie, Alessandrova teta, ktorá sa zároveň ujala úlohy krstnej mamy malej Vivienne. Druhým krstným otcom sa potom stal rodinný kamarát. Na tomto slávnostnom okamihu nechýbali ani starší synovia Aleny Šeredovej David a Louis Buffonovci.

Všetkým prítomným to náramne pristalo. Alena Šeredová sa nahodila do dobre padnúceho svetlého kostýmu, jej nastávajúci muž do modrého obleku s kravatou a roztomilá dcérka Vivienne zažiarila od hlavy po päty v bielom. Aj krstná mama malej Vivienne sa zladila s rodinou a obliekla sa do bielej. No keď zbadáte Aleninu budúcu svokru... Tá teda rozhodne nezostala nič dlžná svojej povesti. Pozrite do čoho sa na krstiny nahodila! FOTO v GALÉRII!