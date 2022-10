Sestry Bartošové sa v mladosti nepodobali, no pozrite Ivanu po rokoch: Vidíte v nej Ivetu? FOTO

Dvojča zosnulej Ivety Bartošovej Ivana zažiarila na spomienkovom koncerte venovanom jej sestre. Pozrite, ako dnes vyzerá.

Konečne po rokoch opäť na pódiu. Ivana Bartošová prijala pozvanie účinkovať na koncerte venovanom jej zosnulej sestre Ivete (†48). Jej krásny hlas, ktorý tak pripomína Ivetu, sa rozozvučal v troch piesňach, ktoré kedysi spievala Iveta. Ako prvú zaspievala Ivana Ivetinu pieseň Tisíc obyčejných věcí, s ktorou Iveta dávno pred rokmi vystúpila na súťaži Mladá pieseň Jihlava. Ako druhú zaspievala duet S láskou s moderátorom Vladimírom Hronom. A ako tretiu venovala Ivete do neba jej poslednú pesničku Noc je království, ktorú napísal Pavel Vaculík, autor dávneho Ivetiho hitu Knoflíky lásky.

Ivana Bartošová sa v mladosti spevu venovala taktiež, po odchode Ivety do Prahy prevzala miesto v jej kapele a určitý čas pôsobila ako speváčka. V deväťdesiatych rokoch však odišla do Švajčiarska do malého mesta, ktoré veľkosťou pripomína Frenštát pod Radhoštem, kde sa na konci roka 1999 vydala. Odvtedy tam žije spolu s manželom, ktorý sa venuje reštaurovaniu starožitného nábytku.

Vo Švajčiarsku takmer nikto, okrem zopár blízkych a priateľov, nevie, že mala sestru slávnu speváčku, ktorej život sa skončil tragicky. Ivana si svoje súkromie stráži, preto ani pri jej návštevách rodného Česka sa nesnaží o mediálnu pozornosť. No keďže po rokoch sa konečne podarilo zrealizovať spomienkový koncert na Ivetu Bartošovú s názvom Ve jménu Ivety, na ktorom v podaní známych spevákov zazneli najväčšie hity zosnulej speváčky, účasť prisľúbila aj jej sestra Ivana.

Ivana Bartošová sa v súčasnosti spevu už nevenuje, vo Švajčiarsku pracuje na rehabilitačnej klinike. Na koncert a na svoje vystúpenie na ňom sa však tešila a aj si ho užila. Ivana pôsobí veľmi sympaticky a skromne, napokon, ona sa nikdy necítila byť nejakou hviezdou a už roky žije obyčajný život. V mladosti sa s Ivetou príliš nepodobali, ale obe mali rovnako krásny úsmev. Pozrite si v GALÉRII FOTO, ako vyzerá Ivana Bartošová dnes. Budete prekvapení.